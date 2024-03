Cameroun : le ministre du Commerce offre des denrées alimentaires à la communauté musulmane

Comme par le passé, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a rendu visite ce jeudi 21 mars 2024 à ses compatriotes musulmans du département de la Mefou et Afamba dont il est originaire.



En compagnie des autorités administratives et municipales de la ville de Mfou, il a procédé à la remise d’un don de denrées alimentaires et de fournitures scolaires.



A cette occasion, l’on a observé une joie débordante sur les visages des responsables du collège des imams du département, et leurs fidèles rassemblés à l’esplanade de la mosquée principale de Mfou.



Ce geste de cœur, de partage et de solidarité, accueilli avec enthousiasme par El Hadj Mohammed Hawal, coordonnateur départemental du Conseil des imams, est devenu une habitude pour le membre du gouvernement qui procède au même rituel, chaque année, à l’occasion du jeune du mois de Ramadan.



L’objectif est d’outiller davantage les fidèles de cette communauté musulmane qui ne cessent de prier pour la nation camerounaise, en faveur de la préservation de la paix. Par ailleurs, ce geste symbolise la solidarité, l’unité et le vivre-ensemble dans cette unité administrative cosmopolite.



Selon le ministre du Commerce, parrain du Conseil des imams de ce département, « dans notre département, nous n’avons pas de communautés opposées les unes aux autres. Nous formons une seule et même communauté, comme notre pays, et nous sommes unis par un objectif, celui de l’unité du pays, du rassemblement des fils et filles du pays, derrière notre chef de l’Etat. C’est l’occasion de prier et de communier, avec en ligne de mire, cette détermination à soutenir notre chef de l’Etat Paul Biya, pour notre bien et le bien de nos populations. Le premier et le précieux bien, c’est la paix qui est une condition sine qua non pour le progrès du Cameroun ».