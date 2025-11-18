Cameroun : le vice-président de Guinée équatoriale en visite à Yaoundé

Nguema Obiang Mangue, le vice-président de la République de Guinée équatoriale est arrivé dans l'après-midi du mardi 18 novembre à Yaoundé.



L’objectif de cette visite est de féliciter le président Paul Biya, récemment réélu au terme de l’élection présidentielle du 12 octobre dernier au Cameroun, pays voisin. Le vice-président de Guinée équatoriale, qui rencontrera le chef de l'État camerounais aujourd'hui mercredi 19 novembre, devient ainsi le premier dirigeant africain à rencontrer Paul Biya après sa réélection à la tête de son pays.



La visite de travail d'une durée de 24 heures poursuit plusieurs objectifs, notamment les salutations fraternelles de S.E. Obiang Nguema Mbasogo à son homologue et frère Paul Biya ; les félicitations personnelles de Nguema Obiang Mangue au président réélu ; ainsi que l'abordage de différents questions relatives au développement des secteurs dans lesquels les deux pays coopèrent.



La rencontre de ce jour aura lieu au Palais présidentiel de Yaoundé et reflète l'engagement ferme de l'homme politique équato-guinéen envers les pays avec lequel la Guinée équatoriale entretient d'excellentes relations d'amitié et de coopération.



À l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, le vice-président a été reçu par le Premier ministre camerounais Joseph Dion Ngute, le personnel de la mission diplomatique et par une représentation de la colonie étudiante équato-guinéenne à Yaoundé.



« J'exprime mes remerciements au Premier ministre camerounais Dion Ngute, au personnel de notre mission diplomatique et à la colonie étudiante équato-guinéenne pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé à l'aéroport international de Yaoundé Nsimalen », a déclaré le vice-Président via son compte sur le réseau social X.