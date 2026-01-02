Nigeria : Un drone de combat de la NAF s’écrase dans la forêt de Kontagora

Un incident technique en pleine mission

Malgré les tentatives répétées des opérateurs pour rétablir la liaison, les efforts sont restés vains. Conformément aux protocoles de sécurité, une procédure d'urgence de « retour à la base » a été tentée, mais l'appareil n'a pu regagner sa destination, finissant sa course dans une zone boisée.







La NAF a rapidement coordonné une opération de sécurisation du site avec l’appui des autres services de sécurité. « L'épave a été localisée et sécurisée avec succès », a précisé le commandement de l’armée de l’air.

