AFRIQUE

Nigeria : Un drone de combat de la NAF s’écrase dans la forêt de Kontagora


Alwihda Info | Par - 3 Janvier 2026


L’armée de l’air nigériane (NAF) a confirmé la perte d’un de ses vecteurs aériens sans pilote (drone de combat) dans l’État de Niger. L'appareil, identifié sous l’immatriculation NAF-114, s’est écrasé le 2 janvier 2026 lors d'une mission de routine.


Nigeria : Un drone de combat de la NAF s'écrase dans la forêt de Kontagora




L'incident s’est produit dans la forêt de Kontagora, une zone située dans le secteur 3 de l’opération FASAN YAMMA. Selon les premières informations communiquées par les autorités militaires, le drone a soudainement perdu toute communication avec sa station de contrôle au sol.

Nigeria : Un drone de combat de la NAF s'écrase dans la forêt de Kontagora



 

Un incident technique en pleine mission

 

Malgré les tentatives répétées des opérateurs pour rétablir la liaison, les efforts sont restés vains. Conformément aux protocoles de sécurité, une procédure d'urgence de « retour à la base » a été tentée, mais l'appareil n'a pu regagner sa destination, finissant sa course dans une zone boisée.

 

La NAF a rapidement coordonné une opération de sécurisation du site avec l’appui des autres services de sécurité. « L'épave a été localisée et sécurisée avec succès », a précisé le commandement de l’armée de l’air.


Nigeria : Un drone de combat de la NAF s'écrase dans la forêt de Kontagora



 

Bilan et impact opérationnel

 

Fort heureusement, le crash n'a fait aucune victime et n’a causé aucun dommage aux propriétés civiles, la zone de l'impact étant inhabitée.

 

Bien que la perte d’un drone de combat représente un coût matériel significatif, la NAF a tenu à rassurer l'opinion publique :

  • Enquête en cours : Des évaluations préliminaires ont été lancées pour déterminer l'origine exacte de la défaillance technique.
     

  • Continuité des opérations : Cet incident n'entache pas la capacité opérationnelle de l'armée. Les opérations de lutte contre l'insurrection et le banditisme se poursuivent « sans interruption » sur l'ensemble du territoire.






Ce crash rappelle les défis technologiques auxquels sont confrontées les forces armées dans l'utilisation intensive des drones pour la surveillance et les frappes ciblées dans les zones de conflit au Nord du Nigeria.
Peter Kum
Peter Kum


