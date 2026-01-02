Ghana : Tension à Paga autour d’un avion de reconnaissance lié à l’armée américaine

L'incident, qui s’est déroulé dans la ville de Paga, marque une escalade dans la méfiance des populations locales vis-à-vis des activités aériennes étrangères dans la région. L’appareil en question, identifié comme un Beech C-12C Huron (numéro de queue 60171), a été immobilisé par un mouvement de foule soutenu par des éléments des forces de sécurité locales.
Un blocage sur fond de suspicion d'espionnage
Selon les témoignages recueillis, l'avion effectuait des rotations suspectes depuis plusieurs jours sur une piste non pavée de Paga. Le 31 décembre, alors que l’appareil atterrissait pour la énième fois, des jeunes de la localité se sont mobilisés pour l’empêcher de reprendre son envol.
Face à cette démonstration de force citoyenne, les occupants de l'avion auraient refusé de débarquer ou de coopérer avec les autorités locales, créant un face-à-face tendu. Finalement, un ordre supérieur a contraint les jeunes et les forces de sécurité à se retirer pour laisser l'appareil poursuivre sa route.
Liaison avec les opérations ISR au Nigeria
Cet appareil n'est pas un inconnu des radars de la région. Selon plusieurs sources, ce King Air B200 est un pilier des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) menées par les États-Unis.
-
Mission régionale : L'avion aurait participé activement à l'intensification des activités aériennes américaines depuis le Ghana en soutien aux opérations contre l'État islamique au Nigeria.
-
Mouvements suspects : Entre le 28 et le 31 décembre, l'appareil a multiplié les allers-retours entre la capitale Accra et la ville frontalière de Paga, confirmant une activité intense dans ce secteur stratégique.
Une souveraineté en question ?
Ce détournement par les citoyens ghanéens illustre l'inquiétude croissante concernant l'utilisation du territoire national pour des opérations militaires étrangères dont les contours restent flous pour l'opinion publique. Si l'appareil a pu repartir, l'incident laisse des traces dans une région déjà fragilisée par les tensions sécuritaires transfrontalières.