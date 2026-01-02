Ghana : Tension à Paga autour d’un avion de reconnaissance lié à l’armée américaine

Un blocage sur fond de suspicion d'espionnage

Selon les témoignages recueillis, l'avion effectuait des rotations suspectes depuis plusieurs jours sur une piste non pavée de Paga. Le 31 décembre, alors que l’appareil atterrissait pour la énième fois, des jeunes de la localité se sont mobilisés pour l’empêcher de reprendre son envol.









Face à cette démonstration de force citoyenne, les occupants de l'avion auraient refusé de débarquer ou de coopérer avec les autorités locales, créant un face-à-face tendu. Finalement, un ordre supérieur a contraint les jeunes et les forces de sécurité à se retirer pour laisser l'appareil poursuivre sa route.

