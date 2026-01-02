Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Ghana : Tension à Paga autour d’un avion de reconnaissance lié à l’armée américaine


Alwihda Info | Par - 3 Janvier 2026


Le climat est devenu particulièrement électrique à la frontière entre le Ghana et le Burkina Faso le 31 décembre 2025. Un avion King Air B200, suspecté de mener des activités clandestines pour le compte des militaires américains, a été intercepté par des habitants en colère sur une piste d'atterrissage locale.


Ghana : Tension à Paga autour d’un avion de reconnaissance lié à l’armée américaine



L'incident, qui s’est déroulé dans la ville de Paga, marque une escalade dans la méfiance des populations locales vis-à-vis des activités aériennes étrangères dans la région. L’appareil en question, identifié comme un Beech C-12C Huron (numéro de queue 60171), a été immobilisé par un mouvement de foule soutenu par des éléments des forces de sécurité locales.




 

Un blocage sur fond de suspicion d'espionnage

 

Selon les témoignages recueillis, l'avion effectuait des rotations suspectes depuis plusieurs jours sur une piste non pavée de Paga. Le 31 décembre, alors que l’appareil atterrissait pour la énième fois, des jeunes de la localité se sont mobilisés pour l’empêcher de reprendre son envol.


 

Face à cette démonstration de force citoyenne, les occupants de l'avion auraient refusé de débarquer ou de coopérer avec les autorités locales, créant un face-à-face tendu. Finalement, un ordre supérieur a contraint les jeunes et les forces de sécurité à se retirer pour laisser l'appareil poursuivre sa route.





 



Liaison avec les opérations ISR au Nigeria


Cet appareil n'est pas un inconnu des radars de la région. Selon plusieurs sources, ce King Air B200 est un pilier des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) menées par les États-Unis.

 

  • Mission régionale : L'avion aurait participé activement à l'intensification des activités aériennes américaines depuis le Ghana en soutien aux opérations contre l'État islamique au Nigeria.
     

  • Mouvements suspects : Entre le 28 et le 31 décembre, l'appareil a multiplié les allers-retours entre la capitale Accra et la ville frontalière de Paga, confirmant une activité intense dans ce secteur stratégique.

 

Ghana : Tension à Paga autour d’un avion de reconnaissance lié à l’armée américaine



 

Une souveraineté en question ?

 

Ce détournement par les citoyens ghanéens illustre l'inquiétude croissante concernant l'utilisation du territoire national pour des opérations militaires étrangères dont les contours restent flous pour l'opinion publique. Si l'appareil a pu repartir, l'incident laisse des traces dans une région déjà fragilisée par les tensions sécuritaires transfrontalières.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/01/2026

Tchad : La Compagnie Hadre Dounia célèbre l'excellence au cœur de la jeunesse

Tchad : La Compagnie Hadre Dounia célèbre l'excellence au cœur de la jeunesse

Tchad : Le Ministère de la Santé dresse le bilan sanitaire des fêtes de fin d’année 2025 Tchad : Le Ministère de la Santé dresse le bilan sanitaire des fêtes de fin d’année 2025 02/01/2026

Populaires

Mayo-Kebbi Ouest : Le bitumage Kélo-Pala entre dans sa phase concrète

02/01/2026

Nuit de la Photographie 2025 : Hadassa Hamadou, l'éclat d'une nouvelle icône du mannequinat tchadien

02/01/2026

Cameroun : Remaniement en vue ? Décryptage d'une image présidentielle devenue virale

02/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter