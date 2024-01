Cameroun : les adieux de l’ambassadeur du Japon au président Paul Biya

Arrivé en fin de séjour au Cameroun, Son Excellence Nozomu Takaoka, ambassadeur du Japon a été reçu en audience, le 9 janvier 2024, au Palais de l’Unité le chef de l’Etat, Paul Biya.



Pendant une trentaine de minutes, cette ultime rencontre, entre le président de la République et à son hôte a permis aux deux personnalités de passer en revue la coopération riche, fructueuse et multiforme entre le Cameroun et le Japon.



S’exprimant devant la presse au sortir de ces entretiens, l’ambassadeur du Japon s’est dit honoré d’avoir été reçu par le président Paul Biya. Par ailleurs, il a indiqué que le chef de l’Etat a salué la qualité de la relation entre les deux pays, ainsi que « les progrès » accomplis durant ces deux dernières années qui correspondent à la durée de sa mission au Cameroun, dans divers domaines, tels que l’agriculture, la pêche, la santé, l’alimentation, etc.



Au Cameroun, le Japon construit des écoles primaires dans l'ensemble du pays, dénommées « écoles japonaises » depuis 1997. Enfin, l’ambassadeur Nozomu Takaoka a relevé la contribution du Japon, en tant que membre du G7, à la promotion du dialogue dans les relations internationales. Il a souligné, pour s’en féliciter, l’attachement du Cameroun au dialogue face aux défis qui interpellent le monde.



Arrivé au Cameroun en décembre 2021, l’ambassadeur Nozomu Takaoka a présenté ses lettres de créance au chef de l’Etat, au mois de juin 2023, en même temps que vingt-trois autres chefs de mission diplomatique.



Il faut dire que les relations diplomatiques entre le Japon et le Cameroun ont été établies le 1er janvier 1960, date de reconnaissance du Cameroun par le Japon. Le Cameroun a ouvert son ambassade à Tokyo en janvier 1988, et l’ouverture de l’ambassade du Japon à Yaoundé a eu lieu en janvier 1991.