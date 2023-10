Cameroun : les leaders syndicaux des transports lèvent leur mot d’ordre de grève

Le ministre de l’Administration territoriale (MINAT), Paul Atanga Nji a tenu du 13 au 15 octobre 2023, dans son département ministériel, une concertation avec les leaders de la Confédération Générale des Syndicats des Transports du Cameroun (CGSTC).



Ces signataires du mot d’ordre de grève, lancé le 05 octobre dernier et prévu pour le 19 octobre prochain. Les syndicalistes avaient formulé 17 points de revendication à l’adresse du gouvernement camerounais. A la suite du dialogue engagé avec le ministre de l’Administration territoriale, six revendications ont été jugées pertinentes par les différentes parties.



Il s’agit, entre autres, de la signature de l’extension de la convention collective du secteur des transports routiers ; le règlement des droits des travailleurs du Chantier naval du Cameroun, licenciés pour motif économique. Les 11 points restants seront examinés progressivement par les administrations concernées



Suite à cela, le ministre de l’Administration du territoire a promis de porter personnellement ces doléances à l’attention du président de la République pour des réponses idoines. Au terme de cette concertation, les acteurs syndicaux ont décidé, ce 15 octobre 2023, la levée du mot de grève généra. Ils espèrent que le dialogue ouvert avec le gouvernement portera des fruits, d’où la déclaration conjointe rendu public à cet effet.



Ainsi donc le souhait des syndicats est de voir les retombées de cette concertation franche, aller dans le sens de l’accalmie des bases syndicales et de la paix sociale pour l’avènement d’un transport émergent, d’une sécurité sociale pour tous et d’un travail décent au Cameroun. L’objectif poursuivi étant l’amélioration des conditions de travail des camionneurs sur les axes routiers du pays.