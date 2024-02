Cameroun : une délégation de TV5 Monde vient présenter ses excuses au gouvernement

La visite d’une délégation de la chaine de télévision internationale Tv5Monde au Cameroun, dès ce 5 février 2024, intervient à la suite d’une grave méprise faite par la chaine, le 23 janvier dernier. En effet, TV5 Monde a diffusé dans son journal, un tableau récapitulatif des matches de la Coupe d’Afrique des nations.



Au nom du Cameroun était accolé le drapeau blanc aux rayures bleu clair, orné d’une colombe entourée d’étoiles, de l’«Ambazonie », l’État unilatéralement proclamé par les rebelles anglophones dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. « Le gouvernement de la République exprime son indignation et proteste vivement contre cette grave méprise inacceptable et intolérable commise par un média de l’envergure de TV5 Monde », avait alors déploré le ministère de la Communication, à la radio-télévision d’État camerounaise (CRTV). Ceci après la sortie musclée du président du Conseil national de la communication (CNC).



Dans son communiqué, le gouvernement camerounais exigeait une « rectification sans délai de ce fâcheux impair » qui « sème la confusion dans l’esprit de l’opinion nationale et internationale » et indique avoir pris des dispositions auprès de la chaîne pour « prévenir toute récidive de cette nature ».



A la suite de ce fâcheux impair, ce 5 janvier 2025, le ministre de la Communication du Cameroun, René Emmanuel Sadi, a ouvert dans son cabinet, la série d'audiences programmée entre les dirigeants de TV5 Monde et les autorités gouvernementales. Pour cette circonstance exceptionnelle, le porte-parole du gouvernement était assisté du secrétaire général de son département ministériel, le Pr Felix Zogo, du directeur de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique, Denis Omgba et de la cheffe de la cellule de communication, Mme Pascaline Pippa.



Dans l'après-midi, c'était au tour du président du Conseil national de la communication (CNC), Joseph Chebonkeng Kalabubse, de recevoir le staff de Tv5Monde. Le président du CNC était quant à lui entouré du vice-président, m. Joseph Janvier Mvoto Obounou, du secrétaire général, Pr Jean Tobie Hond, de Guibaï Gatama, conseiller et des responsables des services techniques du CNC.



"Nous sommes venus demander pardon..."

Au ministère de la Communication et au CNC, c'est une démarche empreinte d'humilité, que les hauts dirigeants de Tv5Monde ont déployée. Le PDG Yves Bigot a trouvé des mots simples : "Nous sommes venus demander pardon et présenter toutes nos excuses au peuple camerounais, au gouvernement camerounais et aux Lions indomptables du Cameroun. Par ailleurs, laver l'honneur de Mme Epote qui a été injustement prise à partie, vilipendée un peu partout dans certains médias classiques et sociaux ".



Sur ce dernier point, le ministre René Emmanuel Sadi considère Mme Denise Epote, ancienne présentatrice à la CRTV et aujourd’hui à TV5 Monde, comme une "icône et une figure emblématique du paysage médiatique camerounais ". Et ce sera l’occasion pour M. Bigot, de tirer les conclusions logiques de cet incident : " nous avions été dans l'erreur. Mais il n'y a eu de notre part, ni intentionnalité, ni malignité ...".



Pour l’heure, la chaîne a bien pris la juste mesure de cette erreur, et diligente une enquête interne pour établir les responsabilités. Le PDG de TV5 Monde a instruit une plus grande vigilance dans toute la chaîne de production et de diffusion de l'information. Ce mardi, 6 février 2024, la délégation de TV5 Monde sera reçue en audience par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute.