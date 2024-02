Cameroun : une journée de la diaspora à l’occasion de PROMOTE 2024

Alors que la cérémonie officielle de fermeture du Salon International de l'Entreprise, de la PME et du Partenariat de Yaoundé (PROMOTE), est prévue ce 25 février 2024 au Palais des Congrès de Yaoundé, le ministère des Relations extérieures, le département qui assure la tutelle administrative des Camerounais vivant dans un contexte d'expatriation, a organisé une journée de la diaspora camerounaise le 23 février dernier, avec pour thème : « Attractivité du Cameroun : un potentiel à exploiter ».



L'assistance s suivi avec beaucoup d'attention une dizaine de communications ont été délivrées. Il s’agissait d’aider les membres de la communauté camerounaise de France, à mieux comprendre les processus qui conduisent à un déploiement stratégique et harmonieux de leurs relations d'affaires avec le Cameroun.



Les différentes communications ont été faites par des hauts cadres des ministères en charge de l'économie, des finances, des relations extérieures, mais aussi en provenance des institutions publiques et communales, comme l'Agence de promotion des investissements (API), l'Association des communes et villes unies du Cameroun (CVUC), et même issus des institutions internationales comme la Banque africaine de développement (BAD), ou encore l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).



A cette occasion, André-Magnus Ekoumou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun en République française, a délivré une communication, très attendue par l'assistance, et qui portait sur une thématique-bilan : « L'ambassade du Cameroun à Paris et dynamiques d'accompagnement des initiatives de la diaspora ».



Cette intervention très applaudie, a valu au haut diplomate chevronné, des félicitations et des remerciements de toute l'assistance, pour son action positive dans la pratique de la diplomatie de proximité et d'actions concertées, dans le rassemblement et l'apaisement. Le séminaire était présidé par Félix Mbayu, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé du Commonwealth.



Les secteurs présentés à PROMOTE par la diaspora camerounaise portaient sur le développement durable, le développement cinématographique, la production de vin, la transformation des produits agricoles, l’architecte d'intérieur, les cosmétiques, et même la sécurité routière.



En dehors de l’appui de l’ambassade du Cameroun en France, la mission d'affaires de la diaspora camerounaise de France a également bénéficié de l'encadrement institutionnel et structurel du Réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière (REP-COD), que préside l'honorable Louis Henri Ngantcha, son président.



Il faut rappeler que le 20 février dernier, dans le stand du REP-COD, les membres de la diaspora camerounaise de France, ont suivi une série de communications axées sur la thématique : « la diaspora camerounaise au contact des ports et de la douane camerounaise ». Et le 21 février dernier, André-Magnus Ekoumou, l’ambassadeur du Cameroun en France, a échangé avec les exposants et les visiteurs.