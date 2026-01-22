Centrafrique : des responsables de la TV publique arrêtés puis relâchés après la coupure du discours présidentiel

À Bangui, des responsables de la Télévision centrafricaine ont été brièvement arrêtés et interrogés le 20 janvier 2026 après l’interruption du discours de victoire du président Faustin-Archange Touadéra. Selon le RJDH, cité par Tchadinfos, le Directeur général, le Directeur des programmes et plusieurs techniciens ont été conduits à la Section de recherches et d’investigations, puis relâchés dans la soirée.



Ils sont accusés d’avoir interrompu la retransmission du discours présidentiel au profit du journal télévisé, une décision qui aurait déplu aux autorités. Cet incident relance les inquiétudes sur les pressions exercées sur les médias publics et la liberté de la presse en Centrafrique.

