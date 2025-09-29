Chine : Le troisième avion amphibie AG600M de série achève avec succès son vol d’essai







L'AG600M : Le plus grand avion amphibie civil au monde

Fabriqué par l'Aviation Industry Corporation of China (AVIC), l'AG600 est le plus grand avion amphibie civil au monde. Sa conception, lancée en 2009, a abouti à un avion quadriturbopropulseur avec une masse maximale au décollage de 60 tonnes.





Le gouvernement chinois a déclaré que l'AG600 a été conçu pour répondre aux besoins vitaux du système national de secours d'urgence et du système national de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles. Il est capable de décoller et d'atterrir aussi bien depuis le sol que depuis l'eau, et peut sauver jusqu'à 50 personnes.