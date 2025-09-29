Alwihda Info
INTERNATIONAL

Chine : Le troisième avion amphibie AG600M de série achève avec succès son vol d’essai


Alwihda Info | Par - 29 Septembre 2025


Le 27 septembre 2025, le troisième appareil amphibie AG600M de la première petite série de production a achevé avec succès son vol d’essai à Zhuhai, dans la province chinoise du Guangdong. Cet achèvement est un jalon majeur, marquant la conclusion de la campagne d’essais en vol des trois premiers appareils de petite série.

Ce succès signifie une transition cruciale pour l'avionneur, passant du stade de la certification de navigabilité à celui de la production en petite série.


Chine : Le troisième avion amphibie AG600M de série achève avec succès son vol d’essai



 

L'AG600M : Le plus grand avion amphibie civil au monde

 
Fabriqué par l'Aviation Industry Corporation of China (AVIC), l'AG600 est le plus grand avion amphibie civil au monde. Sa conception, lancée en 2009, a abouti à un avion quadriturbopropulseur avec une masse maximale au décollage de 60 tonnes.

 
Le gouvernement chinois a déclaré que l'AG600 a été conçu pour répondre aux besoins vitaux du système national de secours d'urgence et du système national de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles. Il est capable de décoller et d'atterrir aussi bien depuis le sol que depuis l'eau, et peut sauver jusqu'à 50 personnes.

Chine : Le troisième avion amphibie AG600M de série achève avec succès son vol d’essai




Au cours des deux dernières années précédant sa certification, l'avionneur a indiqué que l'AG600 avait effectué jusqu'à 2 014 mouvements aériens pour un total de 3 560 heures de vol sur plusieurs sites à travers le pays.
Peter Kum
Peter Kum


