Chine-Moyen Orient & Afrique du Nord (Maroc) Lancement Officiel de l'Expo Virtuelle du Commerce International

L'exposition virtuelle du commerce international « Chine-Moyen-Orient et Afrique du Nord (Maroc) » se tiendra sur la plateforme d'exposition digitale GTW-VE du 19 au 28 novembre 2020 ; Le CCPIT (Conseil Chinois pour la Promotion du Commerce International) a soigneusement conçu et organisé cette exposition virtuelle pour répondre et servir les demandes commerciales de la Chine pendant cette crise pandémique et a utilisé une plate-forme d'exposition en ligne, GTW-VE pour faire progresser davantage les relations économiques et commerciales entre la Chine, le Moyen-Orient et les pays d'Afrique du Nord ; Plus de 1 000 fournisseurs chinois présenteront leurs produits et services à cette Expo au cours de laquelle cinq conférences industrielles de haut niveau se tiendront pendant les dix jours de l'événement ; Plus de 10 000 acheteurs du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord participeront.

L'exposition virtuelle du commerce international « Chine-Moyen-Orient et Afrique du Nord (Maroc) », accueillie par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT), organisée par la Chambre de commerce international de Chine (CCOIC), se tiendra pendant 10 jours du 19 au 28 novembre 2020, sur GTW-VE, une plateforme B2B en ligne conçue et développée par le groupe MIE, visant à offrir d'excellentes opportunités aux entreprises afin d'explorer de nouvelles approches marketing et d'établir des contacts avec des acheteurs et des partenaires commerciaux potentiels. Cet événement réunira également certains des leaders et experts de l'industrie du monde entier pour proposer un contenu sans précèdent lors de conférences simultanées.

Le CCPIT construit un pont commercial numérique pour la Chine, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord

Depuis cette crise du COVID-19, la majorité des entreprises du monde entier ont été massivement touchées et l'industrie chinoise des expositions à l'étranger a également été sérieusement déraillée, ainsi de nombreuses entreprises ont été forcées d'annuler ou de retarder leurs projets d'exposer à l'étranger. Le CCPIT a particulièrement conçu cette exposition virtuelle dans le but d’atténuer l’impact de cette pandémie et d'aider les entreprises à développer leurs activités au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en ces temps difficiles.

Le CCPIT espère utiliser la plateforme B2B en ligne GTW-VE pour répondre aux demandes commerciales de la Chine et des pays de la région pendant cette malheureuse crise pandémique et faire progresser les relations économiques et commerciales entre la Chine, le Moyen-Orient et les pays d'Afrique du Nord.

Lancement spécial de « La zone d’exposition des fournitures de prévention des épidémies

Plus de 1 000 entreprises chinoises devraient saisir cette occasion précieuse pour présenter leurs produits et services. Une large gamme de produits sera présentée lors de cet événement, comprenant des équipements médicaux, des matériaux de construction et du matériel, des fournitures de bureau, des meubles et des articles ménagers, des articles cadeaux, des produits électroniques, des appareils ménagers, des vêtements textiles, de la nourriture, etc.

En particulier, une « zone d’exposition des fournitures de prévention des épidémies» sera créée pour faire face aux problèmes difficiles et délicats causés par le COVID-19.

Affichage numérique et un Matchmaking B2B bien précis

Le format virtuel de cette exposition jouera un rôle essentiel dans l'établissement du commerce et faciliter la reprise de la production pour la Chine, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à long terme. Le salon met en place une salle d'exposition en ligne pour présenter les produits et services de manière globale. Les exposants sont autorisés à effectuer une diffusion virtuelle en direct et une démonstration de produits et sont également autorisés à organiser des réunions vidéo et des séminaires via la plateforme en ligne. A travers le Big Data matching et de la recherche intelligente, un matching B2B précis entre les acheteurs et les vendeurs serait facile à réaliser, et les requêtes des acheteurs seront automatiquement recommandées aux exposants correspondants pour faciliter le matching entre les différents opérateurs.

Cinq sessions B2B de haut niveau se tiendront simultanément pendant l'Expo

Cet événement de dix jours comprendra cinq sessions B2B industrielles de haut niveau, au cours desquelles des responsables, des leaders du secteur, des hommes d'affaires, des acteurs clés, des experts et des innovateurs de la région MENA se réunissent pour interagir et discuter du marché, du commerce et des opportunités d'investissement dans un cadre plus innovant et de manière approfondie. Chaque jour, une session s'attardera et se concentrera sur des secteurs spécifiques et un large éventail de domaines clés sera couvert, notamment la coopération en matière d'infrastructure et de capacité, l'alimentation, l'agriculture et le thé, les meubles, la décoration de la maison et les fournitures hôtelières, le textile et l'habillement. Une session spéciale pour l'équipement médical et le matériel de prévention des épidémies est prévue le 26 Novembre 2020.

À propos du CCPIT :

Fondé en 1952, le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT) (http://en.CCPIT.org/info/index.html) est une agence nationale de promotion du commerce extérieur et des investissements.

Les principales responsabilités du CCPIT sont les suivantes: mettre en œuvre les principales stratégies nationales de développement pertinentes et promouvoir le commerce extérieur, les investissements bilatéraux et la coopération économique et technologique; poursuivre la coopération avec les homologues étrangers chargés de la promotion du commerce; recevoir des délégations commerciales et économiques haut de gamme à l'étranger; organiser des délégations commerciales et économiques chinoises pour visiter des pays étrangers; gérer des expositions commerciales à l'étranger organisées par des agences chinoises, participer aux affaires du Bureau International des Expositions (BIE) et World Expo pour le compte du gouvernement chinois; organiser ou accompagner des entreprises chinoises pour assister à des expositions commerciales et économiques, des forums, des foires et d'autres conférences internationales; représenter l'industrie national dans le commerce extérieur et participer à la formulation de politiques et de règles commerciales et économiques, à la négociation et à l'élaboration de règles commerciales internationales; effectuer des conseils juridiques, des conciliations commerciales, des arbitrages commerciaux et maritimes; signer et délivrer des certificats d'origine pour les produits d'exportation et autres certificats et documents liés au commerce extérieur, fournir des services de propriété intellectuelle tels que la demande de brevet, l'enregistrement de marques, les litiges et la protection des droits; organiser les industries et les entreprises pour faire face aux conflits commerciaux; fournir des informations commerciales et économiques, des services de formation, etc.

À propos de CCOIC :

La Chambre de commerce international de Chine, ou CCOIC (http://CCOIC.cn/ecms), a été créée en 1988 avec l’approbation du Conseil d’État de la République populaire de Chine. Affilié au Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT), le CCOIC est une chambre de commerce nationale composée d'entreprises, de groupes et d'autres organisations commerciales engagées dans des activités commerciales internationales en Chine.

Le CCOIC adopte un système d'adhésion et ses principales responsabilités comprennent: la promotion des échanges économiques et commerciaux et de la coopération entre la Chine et les pays étrangers; reflétant l'attrait des entreprises auprès des organisations internationales et des départements gouvernementaux de la Chine et des pays étrangers au nom des milieux d'affaires chinois; participer à la constitution et à la promotion des règles du commerce international; faciliter la participation des entreprises à la concurrence et à la coopération internationales; la sauvegarde des droits légitimes de ses membres et la promotion active de la responsabilité sociale et du bien-être public dans les milieux d'affaires.

Dans le but de créer une chambre de commerce semblable à un pôle, le CCOIC coopère institutionnellement avec d'autres associations professionnelles du pays et de l'étranger et fournit des services à ses membres et à d'autres entreprises, notamment des échanges internationaux, la coopération industrielle, des conseils juridiques, des informations sur le marché, la planification d’expositions, projets d’investissement et formation.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/chinamiddle-...