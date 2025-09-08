









INTERNATIONAL Chine : fin de mission de la délégation parlementaire tchadienne

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 9 Septembre 2025



La mission de la délégation tchadienne au 7ᵉ Séminaire Interrégional des parlementaires des pays en développement à Beijing vient de s’achever, marquant une étape importante pour la coopération entre le Tchad et la Chine.

Composée des députés Younous Korei Mallimi, Bokhit Hamit Harane et Dr Awatif Eltijani Ahmed, cette délégation a porté haut la voix du Tchad, lors de ce rendez-vous international, qui a réuni plusieurs parlements autour des Objectifs de Développement Durable, de l’intelligence artificielle, de l’égalité des genres et de la participation citoyenne.



Au-delà des séances de travail et des débats, ce séminaire a également pris la forme d’une série de visites et d’échanges de grande valeur. À Beijing, les parlementaires tchadiens ont découvert le Centre de gouvernance de la capitale, où l’administration est entièrement digitalisée et permet de gérer des millions de fonctionnaires, ainsi que la délivrance rapide de titres sécurisés.



Ils ont également visité le Musée du Parti Communiste Chinois, véritable symbole de lutte, de résilience et de réussite, illustrant la discipline et la vision stratégique qui ont permis à la Chine de devenir une grande puissance mondiale, ainsi que le rôle déterminant du Parti dans la transformation et le progrès du pays. La rencontre avec les dirigeants du Parti et les échanges au sein du Parlement chinois ont permis de renforcer le dialogue politique et institutionnel entre les deux pays, consolidant la confiance mutuelle et l’amitié sino-tchadienne.



La mission s’est ensuite poursuivie dans la province de Jilin, où la délégation a pu constater les avancées dans le domaine agricole à travers les centres de recherche et de transformation de l’Université de Jilin, ainsi que dans le secteur ferroviaire, domaine où la Chine occupe le rang de première puissance mondiale, notamment par la fabrication de trains à grande vitesse.



Les parlementaires tchadiens ont également visité le centre spatial de Jilin, spécialisé dans la fabrication et le déploiement de satellites, ainsi que l’usine automobile FAW, pionnière dans la conception de véhicules électriques et d’engins modernes. Enfin, la province de Shandong a ouvert ses portes à la délégation avec la présentation d’innovations en agriculture et la visite d’une usine de fabrication de bus, camions de transport et trains.



Ces expériences démontrent la richesse du modèle chinois, fondé sur la discipline, l’organisation, la vision stratégique et l’innovation technologique. Pour le Tchad, ce séminaire n’était pas seulement une tribune de discussion parlementaire, mais surtout une mission d’échanges et de découvertes pratiques, permettant d’identifier des solutions concrètes dont le Tchad peut s’inspirer pour relever ses propres défis de développement.



La digitalisation des services publics, la modernisation de l’agriculture, le développement du secteur ferroviaire, la fabrication locale de véhicules, l’exploration spatiale ainsi que la promotion des énergies renouvelables sont autant de domaines où le Tchad peut tirer profit de l’expérience chinoise, afin de bâtir une économie plus forte, diversifiée, durable et tournée vers l’avenir.



La délégation tchadienne tient à exprimer sa profonde gratitude aux autorités chinoises pour l’accueil chaleureux, la disponibilité et l’organisation exemplaire qui ont marqué ce séminaire. Cet engagement illustre non seulement l’excellence des relations entre le Tchad et la Chine, mais aussi la solidité de leur partenariat stratégique, ouvrant des perspectives prometteuses pour une coopération encore plus étroite et mutuellement bénéfique dans les années à venir.





