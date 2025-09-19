Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
SPORTS

Classement FIFA : Le Tchad conserve sa 175e place mondiale et sa 48e place africaine


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 19 Septembre 2025


La FIFA a dévoilé, ce jeudi 18 septembre, son nouveau classement mensuel des équipes nationales. Le classement de ce mois-ci a été influencé par les doubles confrontations des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.


Classement FIFA : Le Tchad conserve sa 175e place mondiale et sa 48e place africaine


  En tête du continent africain, le Maroc confirme son statut de leader. Les Lions de l'Atlas, qui profitent de leurs deux victoires lors de la dernière fenêtre internationale et de leur titre remporté au CHAN 2024, grimpent à la 11e place mondiale, juste après l'Italie, et conservent la 1ère place africaine, devant le Sénégal.

 
L'Égypte perd une place et devient la 3e nation africaine, tandis que l'Algérie est la plus grande perdante du top 5. Les Fennecs chutent de deux rangs et se classent désormais 4e. La Côte d'Ivoire complète ce top 5 africain. On note également la belle remontée de la Tunisie, qui gagne trois places pour se hisser au 7e rang continental. Le Mali, quant à lui, glisse et ferme la marche du top 10.

 
En ce qui concerne l'équipe nationale du Tchad, les Sao conservent leur 175e place au classement mondial et leur 48e rang africain, malgré le match nul (1-1) concédé face au Ghana ici à N’Djaména, au Stade Olympique Maréchal Idriss Deby Itno, et la défaite (3-1) contre Madagascar lors des dernières éliminatoires.


