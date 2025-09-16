









INTERNATIONAL Commémoration annuelle du 11 septembre : honorer la mémoire, préserver l’héritage

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 16 Septembre 2025



Le 11 septembre reste gravé dans la mémoire des États-Unis et du monde. Vingt-quatre ans après les attentats terroristes qui ont coûté la vie à des milliers d'innocents, cette commémoration annuelle demeure empreinte de solennité, de souvenir et d'un sens renouvelé de la réflexion nationale.

Cet anniversaire n'est jamais une simple date sur le calendrier. C'est un rappel poignant du deuil, du courage et de la résilience. Jeudi dernier, des cérémonies ont eu lieu à New York, Washington, en Pennsylvanie et dans le Massachusetts, marquant une nouvelle année où la nation s'est rassemblée pour commémorer la perte des 2 977 personnes disparues le 11 septembre 2001, aux côtés de celles tuées lors de l'attentat du World Trade Center en 1993. Familles, dirigeants et survivants ont porté haut la promesse que la vie des victimes ne serait jamais oubliée.



Ground Zero : lecture des noms

Le cœur de la commémoration a commencé à Ground Zero, à New York. À 8 h 46, le silence s’est installé dans la ville, marquant le moment où le premier avion a percuté la tour Nord. Les familles des victimes ont alors entamé la lecture annuelle des noms des disparus, un rituel qui s’est poursuivi pendant quatre heures. Plus de 2 700 des victimes ce matin-là ont péri au World Trade Center, et la cérémonie est devenue l’une des traditions les plus personnelles et les plus durables de cet anniversaire.



La gouverneure de New York, Kathy Hochul, le maire Eric Adams et les anciens maires Michael Bloomberg et Rudy Giuliani étaient parmi les personnes en deuil. Des personnalités nationales et étatiques, dont le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, et le directeur du FBI, Kash Patel, étaient présentes à la cérémonie. Dans sa déclaration, la gouverneure Hochul a affirmé : « Aujourd’hui, je me joins au monde entier pour rendre hommage aux près de 3 000 personnes emportées le 11 septembre, aux personnes qui sont allées travailler et ne sont jamais rentrées chez elles, et aux héros courageux qui ont couru au péril pour sauver les autres. »



Le maire Adams a fait vibrer la corde sensible de la résilience, rappelant au monde que « nombre de nos ennemis pensaient que notre pays allait s'effondrer, mais nous nous sommes relevés le 12 septembre. Les enseignants ont enseigné, les bâtisseurs ont bâti. Nous avons montré au monde notre résilience, même au cœur de la douleur. » Ses mots faisaient écho à l'esprit de reconstruction durable qui a suivi la dévastation.



Dans la soirée, Hochul a ordonné que des monuments de l'État de New York, dont le One World Trade Center et l'Empire State Building, soient illuminés en bleu, un hommage solennel à la mémoire de ce jour.



Souvenir du ciel

Cette année, la commémoration s'est également accompagnée d'une initiative publique plus large. Le Mémorial et Musée du 11 septembre a poursuivi sa commémoration « Souvenir du ciel », une installation de milliers de carreaux peints dans des tons de bleu représentant la couleur du ciel du 11 septembre. Sur les réseaux sociaux, des personnes du monde entier ont participé en partageant des images et des réflexions sur le même thème. Il s’agit d’un effort visant non seulement à préserver la mémoire, mais également à initier les jeunes générations aux leçons du 11 septembre, et à garantir que la promesse de ne jamais oublier soit honorée.



Le Pentagone : une cérémonie de recueillement

À Washington, le Pentagone a organisé sa propre cérémonie. Le président Donald Trump et la Première dame Melania Trump ont déposé une gerbe au Mémorial des Héros de l’Amérique et ont observé une minute de silence à 9 h 37, heure précise de l’écrasement du vol 77 sur le Pentagone. Des responsables militaires ont lu à haute voix les noms des 125 personnes tuées à l’intérieur du bâtiment, ainsi que ceux des 59 passagers à bord.



Les propos de Trump ont mêlé souvenir et détermination. Il a déclaré le 11 septembre 2025 « Journée des Patriotes », appelant à la mise en berne des drapeaux. Dans son discours, il a affirmé : « En Amérique, nous encaissons les coups, mais nous ne cédons jamais. Nous saignons, mais nous ne nous soumettons pas. Et nous bravons la peur, endurons les flammes et sortons de chaque épreuve plus forts, plus fiers et plus grands que jamais. » Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a évoqué les guerres qui ont suivi les attentats, soulignant à la fois les sacrifices consentis par des générations de soldats et les leçons qu'il reste à tirer.



« Forgés dans les affres de l'Afghanistan et de l'Irak, nous avons veillé dans des pays lointains, dans le cadre de missions dangereuses, souvent, rétrospectivement, nébuleuses. Tout cela pour protéger nos populations. Et pour que nous puissions vivre en paix », a-t-il déclaré. Il a exhorté à honorer la mémoire du 11 septembre en utilisant la guerre uniquement pour punir cette volonté de terrorisme, plutôt que comme un outil au service d'interminables opérations à l'étranger.



Shanksville et au-delà

À Shanksville, en Pennsylvanie, une autre cérémonie a rendu hommage aux passagers du vol 93 qui ont pris d'assaut le cockpit et provoqué le crash de l'avion détourné avant d'atteindre sa cible. Ce lieu est devenu synonyme de sacrifice, incarnant la transformation de citoyens ordinaires en héros extraordinaires.



À Boston, des cérémonies ont également honoré les 206 victimes du Massachusetts qui ont péri. Le vol 11 d'American Airlines et le vol 175 de United Airlines, partis de l'aéroport Logan, ont percuté les tours jumelles. Les noms des victimes du Massachusetts ont été lus à voix haute, suivis de moments de silence.



Histoires de survie

Parmi les réflexions de cette année, figurait un souvenir poignant de Howard Lutnick, PDG de Cantor Fitzgerald, une entreprise qui a perdu plus de 650 employés dans la tour Nord. Lutnick a raconté comment il a échappé de justesse à la mort en déposant son fils à la maternelle. Il se souvenait avoir couru dans les rues sous des nuages de fumée et de débris. Ses mots ont exprimé la dimension personnelle poignante d’une tragédie qui résonne encore dans des milliers de familles et de communautés.



Un héritage perpétué

De la lecture des noms au silence des moments d'impact, de l'initiative « Remember the Sky » au dépôt de gerbe au Pentagone, la commémoration du 11 septembre est à la fois nationale et profondément personnelle. Elle reflète un équilibre entre le chagrin et la force, entre le deuil des disparus et la reconnaissance de ce qui a perduré.



Le sénateur Marco Rubio l'a peut-être le mieux résumé en observant qu'il y avait une Amérique d'avant et une Amérique d'après le 11 septembre. La vie a profondément changé, de la façon dont les citoyens voyagent à la façon dont la sécurité est perçue. Mais ce qui demeure constant, c'est l'engagement de se souvenir.



Le 11 septembre restera à jamais gravé dans la conscience collective. Tant que les noms seront lus, que les cieux resteront gravés dans la mémoire et que les histoires de courage seront racontées, l'héritage de ceux qui ont disparu perdurera. Les cérémonies de cette année ont confirmé que l'Amérique continue de perpétuer le souvenir, non seulement avec solennité, mais aussi avec une détermination inébranlable.



Les familles des victimes, les dirigeants présents et les citoyens qui ont pris le temps de se recueillir, ont tous réaffirmé cette promesse une fois de plus. Les attentats de 2001 ont marqué la nation, mais ne l'ont pas brisée. Chaque anniversaire nous rappelle que la mémoire est puissante et que la résilience demeure le plus bel hommage rendu aux vies perdues.









Dans la même rubrique : < > ONU : Washington salue le renouvellement des sanctions contre le Soudan et le mandat du Panel d’experts USA - Décès de Charlie Kirk : American Airlines suspend des pilotes qui avaient fait des commentaires inappropriés Soudan : les grandes puissances appellent à un cessez-le-feu et à une transition civile inclusive Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)