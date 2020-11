Communiqué de la 961ème réunion du CPS tenue virtuellement le 3 novembre 2020 sur la situation en Libye

COMMUNIQUÉ

Adopté par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) en sa 961ème réunion tenue virtuellement le 3 novembre 2020 sur la situation en Libye,

Le Conseil de paix et de sécurité,

Prenant note de l’allocution d’ouverture faite par le Représentant permanent de la République fédérale démocratique d'Éthiopie auprès de l'UA et Président du CPS pour le mois de novembre 2020, S.E l'Ambassadeur Tesfaye Yilma, ainsi que de la communication du Commissaire de l'UA à la paix et à la sécurité, S.E. l'Ambassadeur Smail Chergui; prenant également note de la communication de la Représentante spéciale du Président de la Commission de l'UA pour la Libye, S.E. l'Ambassadeur Wahida Ayari, ainsi que des déclarations faites par le Représentant permanent de l'État de Libye auprès de l'UA, S.E l'Ambassadeur Juma Ibrahim Amer; le Représentant du Secrétaire général des Nations unies auprès de l'UA et chef du Bureau des Nations unies auprès de l'UA, S.E. Madame Hanna Tetteh; le Secrétaire général adjoint et chef de cabinet de la Ligue des États arabes, S.E. l'Ambassadeur Hosam Zaki; ainsi que la Représentante de la délégation de l'Union européenne auprès de l'UA, S.E. l'Ambassadeure Birgitte Markussen;

Source : /fr/article/communique-de-la-961eme-reunion-du-cps...