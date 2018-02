Communiqué sur la visite du Président de la Commission de l'Union africaine en République populaire de Chine, 8-9 février 2018

Addis Abéba, le 9 février 2018: Le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a conclu une visite de deux jours en Chine, à l'invitation du Ministre chinois des Affaires étrangères, M. Wang Yi. Il était accompagné des Commissaires à la Paix et à la Sécurité et aux Affaires sociales, respectivement Smaïl Chergui et Amira El-Fadil, du Secrétaire exécutif de l'Agence de mise en œuvre du NEPAD, Ibrahim Assane Mayaki, ainsi que d'autres hauts responsables de l'Union africaine, dont le Directeur du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, John Nkengasong.

Source : http://www.peaceau.org/fr/article/communique-sur-l...