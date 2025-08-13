Comores : le gouvernement clôture le plan social avec un engagement financier inédit

Le gouvernement de l’Union des Comores a annoncé la finalisation du plan social relatif à la restructuration du secteur aérien et à la modernisation de l’aéroport. Initialement évalué à 3,9 milliards de francs comoriens, le coût total des mesures s’élève finalement à 4,569 milliards de francs comoriens, financés intégralement sur fonds propres.



Réévaluation et règlement des revendications

Selon les précisions du secrétaire général du gouvernement, Nour El Fath Azali, un auditeur externe a été mandaté pour réévaluer les revendications. Cette expertise indépendante a permis de vérifier et d’actualiser les droits des bénéficiaires. Des représentants de Com Air et d’Aéroports des Comores (ADC) ont participé à cette évaluation, base sur laquelle les négociations ont abouti à un accord global. Le directeur de cabinet de la Présidence Youssoufa Mohamed Ali a rappelé que toutes les échéances de règlement ont été respectées, et que c’est la première fois que l’État s’implique directement dans un processus de réparation de ce type, sur instruction expresse du président de la République.



Soutien politique et social

La ministre des Transports, Mme Hassan Alfeine Yasmine, a félicité le Président pour son accompagnement constant dans ce dossier, soulignant que depuis août, toutes les situations litigieuses ont été réglées. Elle a exprimé l’espoir que le nouveau repreneur, investira pour moderniser les infrastructures aéroportuaires.

Le ministre des Finances Ibrahim Abdourazak a confirmé que tous les arriérés et indemnisations ont été réglés grâce aux ressources nationales, et a assuré que si des injustices résiduelles étaient constatées, elles seraient corrigées.



Perspectives et objectifs

Le gouvernement affirme avoir accompagné la liquidation dans les règles, avec l’appui d’experts-comptables. L’objectif est désormais de porter le trafic-passagers à un million dans les prochaines années, grâce aux investissements prévus par le nouveau gestionnaire et à la modernisation des équipements. Cette opération marque un précédent dans la gestion sociale et économique des restructurations publiques aux Comores, témoignant d’une volonté politique affirmée d’allier justice sociale et développement économique.