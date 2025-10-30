Conférence sur les Grands Lacs : le président Tshisekedi échange avec François Hollande à Paris

En marge de la Conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs, ce jeudi à Paris, le président de la République Félix Tshisekedi a échangé avec François Hollande, ancien président de la République française.



Leurs échanges ont porté sur plusieurs sujets énergétiques et environnementaux de première importance, à savoir : le suivi des engagements de la COP21, le rôle du Bassin du Congo dans la régulation climatique mondiale et la présentation du mécanisme de financement climatique structuré que Carousel Bio Energy met actuellement en place à travers le Fonds Arche du Bassin du Congo.



Dans un autre chapitre, l’ancien président français est revenu sur la crise sécuritaire, sanitaire et humanitaire en République Démocratique du Congo (RDC). À ce sujet, François Hollande s’est dit « sensible à la situation qui prévaut dans l’Est de la RDC ».