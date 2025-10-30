Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

Conférence sur les Grands Lacs : le président Tshisekedi échange avec François Hollande à Paris


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 31 Octobre 2025



Conférence sur les Grands Lacs : le président Tshisekedi échange avec François Hollande à Paris
En marge de la Conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs, ce jeudi à Paris, le président de la République Félix Tshisekedi a échangé avec François Hollande, ancien président de la République française.

Leurs échanges ont porté sur plusieurs sujets énergétiques et environnementaux de première importance, à savoir : le suivi des engagements de la COP21, le rôle du Bassin du Congo dans la régulation climatique mondiale et la présentation du mécanisme de financement climatique structuré que Carousel Bio Energy met actuellement en place à travers le Fonds Arche du Bassin du Congo.

Dans un autre chapitre, l’ancien président français est revenu sur la crise sécuritaire, sanitaire et humanitaire en République Démocratique du Congo (RDC). À ce sujet, François Hollande s’est dit « sensible à la situation qui prévaut dans l’Est de la RDC ».


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 30/10/2025

Tchad : les agents pénitentiaires tchadiens donnent dix jours au gouvernement : « Neuf ans d’injustice, ça suffit » !

Tchad : les agents pénitentiaires tchadiens donnent dix jours au gouvernement : « Neuf ans d’injustice, ça suffit » !

Tchad : un jeune homme égorge un enfant de 4 ans à Gabri-Ngolo, sous-préfecture de Laï-rural Tchad : un jeune homme égorge un enfant de 4 ans à Gabri-Ngolo, sous-préfecture de Laï-rural 30/10/2025

Populaires

Tchad : ENA, 1 455 candidats admissibles sur plus de 11 000 postulants

30/10/2025

Tchad : PND 2030, le Comité logistique et protocole en concertation avec le protocole présidentiel émirati

30/10/2025

Tchad : la course à la visibilité, être célèbre sur les réseaux est-il devenu un but de vie ?

30/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/10/2025 - Hassan Abderamane

Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ? Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ? 22/10/2025 - Temandang Gontran

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter