Congo : Denis Sassou N'Guesso, le candidat de l'association les "Amis de Womo" à la Présidentielle 2026

Le 8 février 2025, à la place rouge de Sibiti, Hervé Ngoma Biyot, au nom de l’association les « Amis de Womo » demandait la candidature du président Denis Sassou-N'Guesso à l’élection présidentielle de mars 2026. Au nombre des motivations évoquées figurent en bonne les atouts dont disposent l’actuel chef de l’Etat congolais, dans conduite de la République, le tout se résumant à la paix, la stabilité et la marche du pays vers le développement. En effet, la paix, véritable credo sans laquelle, aucun progrès socio-économique n’est envisageable.



« Nous avons remercié le chef de l’Etat, parce qu’il est aujourd’hui le grand timonier et le garant de la paix, sans la paix nous ne pouvons pas organiser cette activité. Un grand merci au chef de l’Etat, parce que c’est le premier responsable de la jeunesse congolaise. » Pouvait déclarer le président d’honneur de l’association les « Amis de Womo ».



Fort de l’engagement du président Denis Sassou-N’Guesso à promouvoir la paix et la stabilité du Congo, Hervé Ngoma Biyot , le président d’honneur de l’association les « Amis de Womo » n’a pas manqué de soutenir que le président Denis Sassou-N’Guesso est un ticket gagnant. De ce fait, il s’est adressé au président de la République du Congo, de faire acte de candidature à la prochaine élection présidentielle. « Je demande à ce que nous œuvrons ensemble, nous devrons être unis et avoir un seul ticket gagnant pour que nous poursuivions la marche. C’est pourquoi nous demandons au chef de l’Etat de poursuivre son œuvre de construction et de développement du pays. »



Sept mois après, l’engagement du président d’honneur de l’association les »Amis de Womo », ne souffre d’aucune ambiguïté. C’est dans cette perspective, qu’il réitère son soutien au président Denis Sassou-N’Guesso. Tout en soulignant l'importance de l'unité et de la cohésion pour le développement du pays, il a invité l’ensemble des forces vives du département de la Lekoumou, en général, ainsi que de la ville de Sibiti, en particulier, d’œuvrer ensemble derrière un seul leader, à savoir le président Denis Sassou-N’Guesso.



Il sied de noter que l'association les « Amis de Womo » continue de mener des actions de bienfaisance et de développement dans la ville de Sibiti, en offrant des opportunités de formation et de développement aux jeunes et à la communauté locale. Après l’assistance multiforme en faveur des habitants de cette commune de la Lekoumou, Hervé Ngoma Biyot, a annoncé l'ouverture d'un centre de formation en informatique à Sibiti, sans oublier la formation de 150 jeunes filles en pâtisserie. Une contribution qu’il entend apporter pour accompagner les pouvoirs publics dans l’autonomisation et l’employabilité de la jeunesse.