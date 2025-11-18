Alwihda Info
AFRIQUE

Tchad : lancement du premier projet opérationnel, trois jours après la Table ronde de Doha


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 18 Novembre 2025



À peine trois jours après la Table ronde du Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 » à Abu Dhabi, le gouvernement tchadien passe déjà à l’action en lançant son premier projet opérationnel : un appel d’offres international pour développer des systèmes solaires autonomes et des réseaux électriques décentralisés.

Doté d’un financement initial de 120 millions de dollars, ce premier jalon marque la traduction immédiate des engagements pris devant les partenaires techniques et financiers. Il vise à renforcer rapidement l’accès à une électricité verte, fiable et abordable, en particulier dans les zones rurales et les villes secondaires.

Ce projet est mis en œuvre avec l’accompagnement de la Société Financière Internationale (SFI), qui agit comme conseiller principal de la transaction auprès du ministère de l’Eau et de l’Énergie. La SFI appuie la structuration, la préparation et le déploiement du programme, en mobilisant des solutions innovantes et des investissements privés pour accélérer la transition énergétique du pays.

L’initiative s’appuie également sur la plateforme Scaling Mini Grids (SMG) du Groupe de la Banque mondiale, offrant un cadre technique solide pour attirer des opérateurs privés et garantir une mise en œuvre rapide et à grande échelle. Avec ce lancement en temps record, le Tchad démontre sa détermination à transformer les annonces du PND en actions concrètes, confirmant ainsi sa volonté de faire de Tchad Connexion 2030 un accélérateur réel de développement et d’inclusion pour les populations.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
