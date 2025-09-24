









AFRIQUE Congo-hydrocarbures : Le leadership énergétique de Maixent Raoul Ominga

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 25 Septembre 2025



Directeur général de la société nationales des pétroles du Congo ( SNPC) , Maixent Raoul Ominga considère que le développement énergétique n’est pas seulement un impératif économique, mais aussi, un outil de construction nationale.



À la tête de la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC), compagnie pétrolière nationale de la République du Congo, Maixent Raoul Ominga guide avec assurance le pays à un tournant crucial de son histoire énergétique. Son nom n'est pas seulement synonyme de leadership : il est devenu une référence incontournable dans le débat sur la manière dont les producteurs africains de pétrole et de gaz peuvent s'adapter à un paysage énergétique mondial en rapide évolution.



L'ascension d'Ominga au sein de la SNPC repose sur une connaissance institutionnelle approfondie et une expertise financière. Avant d'occuper ce poste, il a occupé le poste de directeur général adjoint en charge des finances et de la comptabilité, où il a acquis une connaissance approfondie du fonctionnement interne de l'entreprise. Cette formation n'était pas seulement technique, mais stratégique. Lorsqu'il est devenu directeur général, il connaissait déjà parfaitement les contraintes et le potentiel du mandat national de la SNPC : gérer et développer les riches ressources en hydrocarbures du Congo pour le bien du pays.



Mais ce qui distingue véritablement Ominga, c'est sa réactivité face au changement. Alors que de nombreux dirigeants des industries énergétiques traditionnelles restent concentrés sur le pétrole, Ominga a orienté la vision à long terme de la SNPC vers le gaz, une ressource plus durable et plus propre, en phase avec les aspirations énergétiques futures du Congo. « Nous considérons le gaz non seulement comme un combustible, mais aussi comme un pont », a-t-il souvent déclaré publiquement, un sentiment partagé par de nombreux observateurs qui voient la SNPC, sous sa direction, de plus en plus tournée vers l'avenir.



Des gisements gaziers de Nanga aux bassins sous-exposés du Mayombe, Ominga a défendu les investissements stratégiques dans l'exploration et les infrastructures. Son objectif est simple mais ambitieux : faire du gaz naturel congolais un catalyseur pour l'industrialisation, la production d'électricité et la sécurité énergétique régionale. Il ne s'agit pas de simples paroles en l'air, mais de planification active, d'attraction d'investissements et de développement d'infrastructures qui se déroulent en temps réel sous sa direction.



La touche d'un innovateur : repenser le financement de l'énergie



L'un des aspects les plus marquants du leadership d'Ominga est peut-être la façon dont il a repensé la question du financement du développement énergétique en Afrique, notamment à l'heure où les financements mondiaux se tournent rapidement vers les énergies renouvelables. Plutôt que de considérer cela comme une menace, Ominga y voit une opportunité d'innover.



Selon L'entreprise, en décembre 2024, la SNPC, sous sa direction, a lancé l'émission obligataire « SNPC 6,5 % Net 2024-2029 » , une initiative à la fois audacieuse et profondément stratégique. Il ne s'agissait pas seulement de lever des capitaux. Il s'agissait de créer un précédent : exploiter les marchés régionaux pour financer l'énergie africaine aux conditions africaines. Les 300 millions de dollars visés par cette initiative sont destinés à des projets de forage et de développement cruciaux dans les champs de Nanga, Kouakouala et Le Mayombe, des régions au potentiel important, mais longtemps limitées par un manque d'infrastructures et d'accès aux capitaux internationaux.



Derrière cette décision se cache un net changement de mentalité. Ominga et son équipe ont compris que les sources de financement traditionnelles, notamment celles des banques internationales et des agences de développement, devenaient de plus en plus difficiles d'accès pour les projets d'énergies fossiles. Comme l'a expliqué Vianney Ebenga, directeur financier et comptable de la SNPC, lors du Forum Congo Énergie et Investissement, le paradigme financier mondial a changé : « L'énergie propre est désormais la priorité des institutions internationales. »



Plutôt que de déplorer cette réalité, l'équipe d'Ominga a changé de cap. Avec le soutien de conseillers comme Aymard Ebiou et de spécialistes des marchés financiers comme Fernand Gaboumba Moukengue de LCB Capital, ils ont élaboré une solution locale. « Les financements internationaux sont rares ; nous devons donc innover », a fait remarquer Ebiou, résumant la nouvelle philosophie qui sous-tend l'approche de la SNPC.



Ce modèle de financement national renforce non seulement l'indépendance de la SNPC, mais aussi la confiance dans l'écosystème financier congolais. Comme l'a souligné Moukengue, « on peut lever des fonds en toute sécurité sur le marché intérieur. » Cette stratégie porte déjà ses fruits et est suivie de près par d'autres compagnies pétrolières nationales africaines.



Une vision au-delà du tonneau : défendre la collaboration et la durabilité



Bien que le pétrole et le gaz soient les pierres angulaires du portefeuille de la SNPC, la vision de Maixent Raoul Ominga va au-delà des simples indicateurs de production. Pour lui, le développement énergétique n'est pas seulement un impératif économique, c'est un outil de construction nationale. C'est pourquoi il insiste constamment sur la nécessité d'une collaboration public-privé pour stimuler la croissance. Sous sa direction, la SNPC est devenue non seulement un producteur, mais aussi un rassembleur : une plateforme où acteurs gouvernementaux, investisseurs privés, acteurs régionaux et partenaires internationaux se réunissent pour élaborer un avenir énergétique plus inclusif pour le Congo .



Son engagement en faveur de la collaboration se manifeste sans doute le mieux par le rôle actif de la SNPC dans des événements comme le Forum Congo Énergie et Investissement, devenu un pilier du dialogue énergétique dans la région. Lors de ces rencontres, Ominga ne se contente pas de prononcer des discours : il dialogue, écoute et tisse des liens. Son approche reflète une profonde compréhension du fait que le développement durable du secteur énergétique ne peut se faire en vase clos.



De plus, sa foi dans le progrès partagé se reflète également dans les objectifs d'emploi et de création de valeur locale liés aux nouveaux projets de la SNPC. En mobilisant des capitaux nationaux pour financer l'exploration, la SNPC veille également à ce que les travailleurs, les prestataires de services et les communautés congolaises soient au cœur du développement. Il ne s'agit pas d'un modèle de ruissellement, mais d'une croissance participative, fondée sur l'appropriation locale et l'intégration régionale.



Alors que les débats mondiaux placent de plus en plus le pétrole et le gaz dans le contexte de la responsabilité climatique, l'accent mis par Ominga sur le gaz aligne le Congo sur des objectifs plus larges de développement durable, sans compromettre les priorités de développement du pays. Sur un continent où la précarité énergétique touche encore des millions de personnes, la stratégie d'Ominga propose une voie équilibrée : pragmatique, ancrée dans les intérêts nationaux, mais ouverte à l'évolution.



Sous la direction de Maixent Raoul Ominga, la SNPC est devenue une plateforme centrale reliant le gouvernement, les investisseurs, les acteurs régionaux et les partenaires internationaux pour façonner l'avenir énergétique du Congo.



Un leader pour une nouvelle ère



Dans un monde où les discours sur l'énergie sont souvent polarisés – entre combustibles fossiles et renouvelables, développement local et finance mondiale – Maixent Raoul Ominga trace une troisième voie. C'est une voie définie par l'innovation, l'autonomisation des régions et une vision à long terme. En tant que directeur général de la SNPC, il ne se contente pas de gérer les hydrocarbures ; il gère le changement, et ce, avec une clarté et une détermination de plus en plus rares dans le secteur.



Pour le Congo, cela signifie une compagnie pétrolière nationale plus forte, un secteur énergétique plus résilient et une voix plus claire sur la scène continentale. Et pour les observateurs de la transformation énergétique de l'Afrique, Maixent Raoul Ominga est un nom à retenir.





