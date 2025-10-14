Congo : la voie à l’unité du Niari balisée par l'inauguration de l'école du 13 février 1973

François Nguimbi, en natif du Niari a tenu un engagement et réalisé un rêve qui remonte il y a 20 ans. Réhabiliter et moderniser sont deux dimensions qu’il a ajouté à cette école chargée d’histoire et de symboles. Ils étaient nombreux, mais tous originaires du Niari à avoir fait le déplacement de Dolisie pour la remise des clefs de cette école par le donateur au ministre de l’enseignement primaire. C’est le ministre d’Etat Pierre Mabiala, natif de Niari qui a patronné cette cérémonie, à laquelle prenaient part d’autres ressortissants de ce département, notamment des ministres, des parlementaires, des préfets et bien d’autres.



Le pavoisement et la liesse populaire sur le site de cette cérémonie d’'inauguration, pouvaient bien renseigner sur la détermination des habitants de Dolisie à regarder dans une même direction. C’était un moment pour eux de se réunir et de renforcer l'unité dans leur contrée.



François Nguimbi, qui a mobilisé les fonds pour la modernisation de cette école, prenant la parole, au cours de la cérémonie d’inauguration a invité l’assistance à bien lire les signes caractéristiques de ce rassemblement, que l’on peut qualifier d’inédit. " Sachons regarder l’esprit dans lequel s’organise cette manifestation", pouvait renchérir François Nguimbi, sans s’exclure de la démarche.



Selon François Nguimbi il est temps de s’unir et pour s’unir il faut s’aimer. "Nous parlons de paix, mais il n’y a pas de paix sans unité, sans amour, sans relation fraternelle saine, sincère et profonde" A fait observer François Nguimbi, avant d’ajouter que la cérémonie de remise officielle des clefs de l’école 13 février 1971 est à inscrire dans cette dynamique.



Pour célébrer ce retour à l’unité et la cohésion sociale dans le département les participants à cette cérémonie, sans exception, ont communié au travers des danses, sons et folklores du terroir; un retour aux vertus du vivre-ensemble.



A l’évidence la rénovation de l'école 13 février 1971, par François Nguimbi est une contribution à amélioration de la qualité de l'éducation dispensée aux élèves, en harmonie avec le programme de gouvernement du chef de l’Etat congolais, dans son volet modernisation de l’école congolaise.



Les travaux ont été financés par François Nguimbi, cadre et natif de la région, qui, ainsi apporte sa contribution au développement de l'éducation locale.



Cette initiative devrait inspirer d'autres projets de développement local et renforcer l'engagement des acteurs locaux en faveur de l'éducation et de l'unité.