Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Congo : la voie à l’unité du Niari balisée par l'inauguration de l'école du 13 février 1973


Alwihda Info | Par Olive Jonala - 14 Octobre 2025


La cérémonie d’inauguration de l’école 13 février 1971, qui a eu lieu le 11 octobre 2025, a été l'occasion pour les populations locales, cadres et originaires du Niari, de faire taire leurs différences et de célébrer leur attachement et appartenance à ce département du Niari.


François Nguimbi remettant les clés de l'école au ministre Jean Luc Mouthou
François Nguimbi remettant les clés de l'école au ministre Jean Luc Mouthou
François Nguimbi, en natif du Niari a tenu un engagement et réalisé un rêve qui remonte il y a 20 ans. Réhabiliter et moderniser sont deux dimensions qu’il a ajouté à cette école chargée d’histoire et de symboles. Ils étaient nombreux, mais tous originaires du Niari à avoir fait le déplacement de Dolisie pour la remise des clefs de cette école par le donateur au ministre de l’enseignement primaire. C’est le ministre d’Etat Pierre Mabiala, natif de Niari qui a patronné cette cérémonie, à laquelle prenaient part d’autres ressortissants de ce département, notamment des ministres, des parlementaires, des préfets et bien d’autres.

Le pavoisement et la liesse populaire sur le site de cette cérémonie d’'inauguration, pouvaient bien renseigner sur la détermination des habitants de Dolisie à regarder dans une même direction. C’était un moment pour eux de se réunir et de renforcer l'unité dans leur contrée.

François Nguimbi, qui a mobilisé les fonds pour la modernisation de cette école, prenant la parole, au cours de la cérémonie d’inauguration a invité l’assistance à bien lire les signes caractéristiques de ce rassemblement, que l’on peut qualifier d’inédit. " Sachons regarder l’esprit dans lequel s’organise cette manifestation", pouvait renchérir François Nguimbi, sans s’exclure de la démarche.

Selon François Nguimbi il est temps de s’unir et pour s’unir il faut s’aimer. "Nous parlons de paix, mais il n’y a pas de paix sans unité, sans amour, sans relation fraternelle saine, sincère et profonde" A fait observer François Nguimbi, avant d’ajouter que la cérémonie de remise officielle des clefs de l’école 13 février 1971 est à inscrire dans cette dynamique.

Pour célébrer ce retour à l’unité et la cohésion sociale dans le département les participants à cette cérémonie, sans exception, ont communié au travers des danses, sons et folklores du terroir; un retour aux vertus du vivre-ensemble.

A l’évidence la rénovation de l'école 13 février 1971, par François Nguimbi est une contribution à amélioration de la qualité de l'éducation dispensée aux élèves, en harmonie avec le programme de gouvernement du chef de l’Etat congolais, dans son volet modernisation de l’école congolaise.

Les travaux ont été financés par François Nguimbi, cadre et natif de la région, qui, ainsi apporte sa contribution au développement de l'éducation locale.

Cette initiative devrait inspirer d'autres projets de développement local et renforcer l'engagement des acteurs locaux en faveur de l'éducation et de l'unité.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 14/10/2025

Tchad : incendie à la mosquée du secteur 6 de Mongo, un appel à la solidarité lancé

Tchad : incendie à la mosquée du secteur 6 de Mongo, un appel à la solidarité lancé

Tchad : le FONAP valide le ProFIEJ pour l’emploi et l’autonomisation des jeunes Tchad : le FONAP valide le ProFIEJ pour l’emploi et l’autonomisation des jeunes 14/10/2025

Populaires

La Zambie affirme son soutien ferme à la vision du président de la BAD pour une nouvelle architecture financière africaine

13/10/2025

Tchad : lancement officiel du concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration 2025-2026

14/10/2025

Tchad : à Abéché, les élus locaux et secrétaires généraux des départements en formation sur la décentralisation

14/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/10/2025 - Barra Lutter

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ?

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ?

Diplômes sous la selle : Le "Clando" comme Issue pour les diplômés Tchadiens Diplômes sous la selle : Le "Clando" comme Issue pour les diplômés Tchadiens 10/10/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter