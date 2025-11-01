Congo : le DG Marius Boris Miéré Onka dévoile le bienfondé des innovations apportées au BCBTP

Selon Marius Boris Miéré Onka, la politique de modernisation, entamée depuis 2022, s'est traduite par une vague de travaux de réaménagement et de rénovation dans les différentes antennes et au siège. Au niveau de Dolisie, l'antenne a été déplacée vers un nouveau site où les travaux d'envergure ont été réalisés .



Quant à Pointe-Noire, le Directeur général a parlé de l’aménagement de l'extérieur, auparavant « pratiquement délabré » et désormais bétonné . Le site a été doté d'un forage d'eau ; des nouveaux bureau du DG, du secrétariat, ainsi que de la grande salle de réunion. Il y a eu aussi, l’ajout de deux salles d'essais supplémentaires la modernisation des anciens bureaux de la paillasse (laboratoire). et la dotation en nouveaux équipements (ordinateurs, etc.).



Rénovation du Siège à Brazzaville



Les actions menées à la direction générale visent à changer l'image ancienne du BCBTP, a déclaré Marius Boris Mieré Onka: En dépit de la crise économique, le Directeur général n’a pas baissé les bras. L’entreprise a mené les travaux de rénovation avec l’aménagement d'une guerite de sécurité digne de ce nom pour réguler les entrées/sorties puis l'aménagement d'un joli jardin pour soigner l'environnement. A cela s'ajoutent la rénovation des bureaux, la réfection de la peinture ainsi que la modernisation du laboratoire (paillasse climatisée, installation de bains vitrés, aménagement intérieur et extérieur).



Ces efforts, à en croire le Directeur général du BCBTP, visent à améliorer les conditions d'accueil des partenaires (que l'orateur distingue des simples clients) pour les rassurer sur le professionnalisme de la structure, qui se définit comme une société technique assistant l'État et les tiers. L'ambition est d'impulser l'assistance technique et d'éviter des désastres du passé, tels que les « effondrements des bâtiments ».



Missions Complémentaires



« Le BCBTP joue sa partition dans le cadre de l'année dédiée à la jeunesse, en assurant la formation des jeunes dans son domaine d'expertise. Sans distinction, les étudiants de l'Université Marien Ngouabi, de l'Université Denis Sassou N’Guesso, et les élèves des lycées techniques sont accueillis et formés au sein de la structure », a souligné Marius Boris Mieré Onka.



Les 40 Ans et le Changement de Mentalités



Pour Marius Boris Mieré Onka, bien que le quarantième anniversaire de la structure (l'année prochaine) soit considéré comme un événement majeur, symbolisant l'« âge adulte », il ne constitue pas la motivation des travaux actuels.



Pour le DG, cet anniversaire sera l'occasion de regarder dans le rétroviseur pour faire le bilan des 40 ans passés ; de projeter l'avenir et d’appeler le personnel à la conscience. « Les 40 ans à venir devront être marqués par l'abandon des antivaleurs (corruption, mauvais comportements) et un changement de mentalité pour se comporter en adultes responsables », a-t-il renchéri.



L'ensemble de cette dynamique est une mission confiée par le ministre d'Etat en charge des grands travaux, Jean Jacques Bouya et suivie à la lettre. Profitant de l'occasion, Le directeur général, Marius Boris Mieré Onka, rappelle l'interpellation du Président de la République sur la mauvaise utilisation des équipements par les cadres, et assure que le BCBTP fait le contraire. Tous les moyens mis à disposition. sont utilisés à bon escient, rassure-t-il. " L'étape finale, après les aménagements, sera l'acquisition d'équipements à la hauteur des nouvelles structures modernisées.'' a-t-il conclu.