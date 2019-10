AFRIQUE Contribution/Fonds mondial : le Cameroun verse 3 milliards de FCFA

11 Octobre 2019

C’est l’annonce faite par le président Paul Biya, au terme de la 6ème Conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme qui s’est tenue à Lyon, en France, du 09 au 10 octobre 2019.

La dernière journée de ces importantes assises a été marquée par un tête-à-tête, dans le Salon Gratte-Ciel du Centre de Congrès de Lyon, entre les présidents camerounais et français. Au sortir de cette audience, le président Paul Biya s’est confié à la presse : « Nous avons parlé du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et aussi abordé quelques problèmes de coopération internationale. Le président Macron m’a demandé comment s’est déroulé le Grand dialogue national et je lui ai fait un compte rendu des travaux. Nous avons fait un tour d’horizon de la coopération bilatérale, pour constater qu’elle va bien ». S’agissant de la contribution du Cameroun à la reconstitution du Fonds mondial, le Cameroun va « contribuer pour au moins trois milliards de FCFA pour le programme 2020-2022…». Les assises de Lyon avaient pour but de récolter un minimum de 14 milliards de dollars US afin de sauver 16 millions de vies, prévenir 234 millions d’infections et éradiquer ces maladies. Avec le montant minimum de 14 milliards de dollars US, le Fonds mondial lancera un appel au secteur privé pour qu’il mobilise au moins un milliard de dollars US. Les enjeux de la participation du Cameroun à cette importante conférence au plus haut niveau, à côté de l’entretien accordé au président Paul Biya par le président français Emmanuel Macron, aura été un signal fort.

Le Cameroun affiche ainsi sa volonté de rester au-devant de la scène continentale, dans le domaine sanitaire, et surtout l’engagement du président camerounais dans sa politique globale d’éradication des trois maladies dans son pays, avec entre autres actions. Il en est de l’organisation chaque année, grâce à Mme Chantal Biya, de la campagne « Vacances sans sida ». Cela étant, le taux de prévalence du VIH au Cameroun est de 3,6%, l’une des plus élevées en Afrique de l’Ouest et du Centre, avec des pics au sein des populations à risque (26% chez les travailleurs de sexe, 20% chez les homosexuels, les jeunes filles et autres adolescents). La coïncidence tuberculose-VIH reste par ailleurs élevée, se situant à 40%. Quant au paludisme, cette maladie représente 48% des décès d’enfants de moins de cinq ans.

Depuis 2003, en faveur du Cameroun, l’appui du Fonds mondial est de 315, 327 milliards FCFA, à travers huit subventions pour le Sida, sept pour le paludisme et quatre pour la tuberculose. Ainsi donc, la présence de Paul Biya à Lyon, a donné l’occasion au président du Cameroun de plaider pour une reconsidération des décisions de sanctions prises par le Fonds mondial à l’endroit du Cameroun dans le cadre du financement. La partie camerounaise a également présenté les mesures prises par le gouvernement, à travers la création d’un compte spécial à la Banque centrale (BEAC), pour les fonds de contrepartie des différents projets auxquels le Cameroun est engagé.

L’un des enjeux pour le Cameroun, reste la mobilisation de 100 milliards de FCFA environ, pour la période 2021-2023, ceci en faveur de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le VIH est la principale cause mondiale de décès précoces chez les femmes âgées de 15 à 49 ans ; la tuberculose est la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde avec 10 millions de nouveaux cas chaque année et 1,8 million de décès par an ; le paludisme a infecté environ 216 millions de personnes en 2018, tuant 445 000 personnes, dont 285 000 enfants de moins de cinq ans. Les partenaires techniques ont estimé que le montant total des ressources financières nécessaires pour faire face à ces maladies s’élève à 101 milliards de dollars US pour la période 2021-2023.

Dans le cadre de la sixième reconstitution des ressources, le Fonds mondial va donc mobiliser au moins 14 milliards de dollars US. La France annonce une augmentation de 20% de sa contribution, ceci à côté d’autres pays comme l’Allemagne, le Canada, l’Italie, le Japon, le Portugal, l’Espagne, le Royaume Uni, l’Union européenne et le richissime Bill Gates.

