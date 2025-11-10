Coopération Burkina Faso-Qatar : S.E.M. Karamoko Jean Marie TRAORÉ discute du renforcement de la coopération avec deux ministres qataris





Il s’agit de deux audiences accordées par Ghanem bin Shaheen bin Ghanem AL-GHANIM et Buthaina bint Ali Al Jabr AL NUAIMI, respectivement ministre de la Dotation et des Affaires islamiques et ministre du Développement social et de la Famille de l’État du Qatar.





Avec le premier, il était question d'assurer le suivi des dossiers de coopération entre le Burkina Faso et le Qatar.





Le chef de la diplomatie burkinabè s’est d’abord réjoui de l’opportunité que lui offre cette deuxième audience en un an, avant de souligner que la situation de son pays présentée à l’occasion de leur première rencontre s’est beaucoup améliorée, comme en témoignent le nombre de personnes retournées à leurs lieux habituels de résidence.





« Ces personnes bénéficient du soutien du Gouvernement par la reconstruction des services sociaux de base, le renforcement de leur résilience, la promotion des initiatives présidentielles fondées sur la valorisation des savoirs endogènes et des ressources locales et par la dotation en moyens de subsistance afin de faire d’elles des acteurs de développement », a indiqué le ministre.





En outre, le ministre a partagé avec son hôte les efforts faits par le Gouvernement en vue de lutter contre les messages malveillants et la propagande dans les médias et sur les réseaux sociaux qui ne reflètent aucunement la réalité du terrain.





Fort de son expérience, le ministre qatari a fait des recommandations au chef de la diplomatie burkinabè et lui a réaffirmé sa disponibilité à œuvrer au renforcement des relations de coopération.





Il a notamment fait mention d’une augmentation très prochaine du nombre de bourses d’études octroyées au Burkina Faso et d’un appui dans le cadre de l’organisation du Hadj.





Au cours de la deuxième audience avec la ministre du Développement social et de la Famille de l’État du Qatar, les échanges ont permis d’apprécier positivement les relations de coopération entre les deux pays et de saluer les conclusions de ce 2ᵉ Sommet qui contribueront à la réalisation des trois piliers du développement social.





Avant de prendre congé de ses hôtes, le ministre a invité les deux ministres qataris à effectuer une visite au Burkina Faso pour davantage sceller les relations entre les deux pays.





Avant ces deux audiences, S.E.M. Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a rencontré les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, de la République du Libéria, de la République du Niger, de la République de Gambie, ainsi que la ministre de la Santé et du Développement social de la République du Mali, et le représentant spécial de la Commission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel et chef de la Mission de l'Union africaine au Mali et au Sahel (MISAHEL), Mamadou TANGARA.





La réunion a porté sur les relations de coopération constructives entre l'État du Qatar et chacun des cinq pays ainsi que l'Union africaine, et sur les moyens de soutenir et de renforcer ces relations.





En outre, préoccupés par les défis multiformes qui entravent le développement des pays du Sahel, la rencontre a examiné les derniers développements dans la région, les efforts visant à y promouvoir la sécurité et la stabilité ainsi que les moyens offerts par la coopération régionale pour aider à instaurer la paix et la prospérité des peuples de la région.





Dans cette perspective, il a été souligné l'importance de coordonner les efforts régionaux et internationaux en soutien aux efforts des États pour promouvoir le développement et répondre aux besoins humanitaires.