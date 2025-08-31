Alwihda Info
AFRIQUE

Coopération Congo-Chine : Le président Sassou-N'Guesso en visite à Pékin


Alwihda Info | Par - 31 Août 2025


Le président congolais, Denis Sassou-N'Guesso, s'est envolé ce 31 août 2025 pour Pékin, suite à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping.


Coopération Congo-Chine : Le président Sassou-N'Guesso en visite à Pékin


 

Célébration de la victoire de la Seconde Guerre mondiale

 
Le chef de l’État congolais assistera aux festivités commémorant le 80ᵉ anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l’agression japonaise.
