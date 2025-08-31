Célébration de la victoire de la Seconde Guerre mondiale
Coopération Congo-Chine : Le président Sassou-N'Guesso en visite à Pékin
Alwihda Info | Par Peter Kum - 31 Août 2025
Le président congolais, Denis Sassou-N'Guesso, s'est envolé ce 31 août 2025 pour Pékin, suite à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping.
Célébration de la victoire de la Seconde Guerre mondiale
Le chef de l’État congolais assistera aux festivités commémorant le 80ᵉ anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l’agression japonaise.
