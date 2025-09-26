Coopération Maroc-Sahel : Consultation ministérielle à New York sur l’accès à l’Atlantique





Elle a rassemblé les ministres des Affaires étrangères du Tchad (Dr Abdoulaye Sabre Fadoul), du Mali (Abdoulaye Diop), du Niger (Bakary Yaou Sangaré) et du Burkina Faso (Karamoko Jean-Marie Traoré), autour de leur homologue marocain, Nasser Bourita.





La rencontre a principalement porté sur l’opérationnalisation de l’initiative internationale lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cette initiative stratégique vise à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, un projet jugé porteur d’avenir pour la région.