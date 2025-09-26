Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Coopération Maroc-Sahel : Consultation ministérielle à New York sur l’accès à l’Atlantique


Alwihda Info | Par - 26 Septembre 2025


En marge de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, une réunion stratégique a eu lieu à la Mission permanente du Royaume du Maroc.


Coopération Maroc-Sahel : Consultation ministérielle à New York sur l’accès à l’Atlantique


  Elle a rassemblé les ministres des Affaires étrangères du Tchad (Dr Abdoulaye Sabre Fadoul), du Mali (Abdoulaye Diop), du Niger (Bakary Yaou Sangaré) et du Burkina Faso (Karamoko Jean-Marie Traoré), autour de leur homologue marocain, Nasser Bourita.

 
La rencontre a principalement porté sur l’opérationnalisation de l’initiative internationale lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cette initiative stratégique vise à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, un projet jugé porteur d’avenir pour la région.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 25/09/2025

Tchad : clôture de la session budgétaire 2025 à Faya-Largeau

Tchad : clôture de la session budgétaire 2025 à Faya-Largeau

Tchad : N’Djamena paralysée par les pluies, le calvaire des habitants se répète Tchad : N’Djamena paralysée par les pluies, le calvaire des habitants se répète 25/09/2025

Populaires

N’Djamena accueille le Colloque international sur la lutte contre les discours de haine, couplé au 30ᵉ anniversaire de la HAMA

25/09/2025

Tchad : à N’Djamena, trois jeunes condamnés à 5 ans de prison pour un braquage nocturne

25/09/2025

RCA : l’entreprise américaine Spacex d’Elon Musk annonce son implantation

25/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 25/09/2025 - Temandang Gontran

Tchad : quand la communication institutionnelle masque l’absence d’impact réel

Tchad : quand la communication institutionnelle masque l’absence d’impact réel

Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné 22/09/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter