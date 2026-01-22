Coopération Multilatérale : Le Tchad, la Banque Mondiale et l'ONU scellent leurs priorités pour 2026

Mme Fatima Al-Jinnah Garva, Ministre désignée des Affaires Étrangères, a rencontré M. Farouk Maulah Bana, représentant de la Banque Mondiale au Tchad, accompagné de Dr. Francois Patalingaya, Coordonnateur Résident des Nations Unies.
Objectifs de la Réunion
Cette réunion vise à :
- Examiner la relation de coopération entre le Tchad, le Groupe de la Banque Mondiale et l'ONU.
- Évaluer les activités communes mises en œuvre en 2025.
- Identifier des perspectives de coopération pour 2026.
Activités et Progrès en 2025
Les discussions ont mis en lumière les progrès réalisés dans plusieurs domaines de développement, notamment :
- L'éducation
- La santé
- L'agriculture
- L'infrastructure
Perspectives pour 2026
Les parties ont convenu de :
- Renforcer et consolider le partenariat Tchad-Banque Mondiale-ONU.
- Prioriser les projets qui soutiennent les objectifs de développement national du Tchad.