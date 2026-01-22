Coopération Multilatérale : Le Tchad, la Banque Mondiale et l'ONU scellent leurs priorités pour 2026





Mme Fatima Al-Jinnah Garva, Ministre désignée des Affaires Étrangères, a rencontré M. Farouk Maulah Bana, représentant de la Banque Mondiale au Tchad, accompagné de Dr. Francois Patalingaya, Coordonnateur Résident des Nations Unies.Cette réunion vise à :Les discussions ont mis en lumière les progrès réalisés dans plusieurs domaines de développement, notamment :Ces activités communes ont contribué à améliorer le bien-être des populations tchadiennes.Les parties ont convenu de :Cette rencontre souligne l'engagement du Tchad à travailler en synergie avec la Banque Mondiale et l'ONU pour atteindre ses objectifs de développement, améliorer la qualité de vie des Tchadiens et renforcer la coopération internationale.