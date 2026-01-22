Alwihda Info
TCHAD

Coopération Multilatérale : Le Tchad, la Banque Mondiale et l'ONU scellent leurs priorités pour 2026


Alwihda Info | Par - 23 Janvier 2026


N'DJAMENA – Dans une dynamique de continuité et de renforcement, la diplomatie tchadienne a réuni les chefs de file du développement international. L'objectif est double : capitaliser sur les succès de 2025 et aligner les financements internationaux sur les besoins urgents des populations tchadiennes.


  Mme Fatima Al-Jinnah Garva, Ministre désignée des Affaires Étrangères, a rencontré M. Farouk Maulah Bana, représentant de la Banque Mondiale au Tchad, accompagné de Dr. Francois Patalingaya, Coordonnateur Résident des Nations Unies.



Objectifs de la Réunion


Cette réunion vise à :
  • Examiner la relation de coopération entre le Tchad, le Groupe de la Banque Mondiale et l'ONU.
  • Évaluer les activités communes mises en œuvre en 2025.
  • Identifier des perspectives de coopération pour 2026.

Activités et Progrès en 2025


Les discussions ont mis en lumière les progrès réalisés dans plusieurs domaines de développement, notamment :
  • L'éducation
  • La santé
  • L'agriculture
  • L'infrastructure
Ces activités communes ont contribué à améliorer le bien-être des populations tchadiennes.



Perspectives pour 2026


Les parties ont convenu de :
  • Renforcer et consolider le partenariat Tchad-Banque Mondiale-ONU.
  • Prioriser les projets qui soutiennent les objectifs de développement national du Tchad.

 

Cette rencontre souligne l'engagement du Tchad à travailler en synergie avec la Banque Mondiale et l'ONU pour atteindre ses objectifs de développement, améliorer la qualité de vie des Tchadiens et renforcer la coopération internationale.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


