TCHAD

Coopération Tchad-Banque mondiale : Le Ministre Amir Idriss Kourda accélère les projets de connectivité régionale


Alwihda Info | Par - 16 Janvier 2026


Ce mercredi 14 janvier 2026, une délégation de haut niveau de la Banque mondiale a été reçue par le Ministre des Infrastructures. Au cœur des échanges : l'achèvement des chantiers actuels et le lancement d'un projet pharaonique reliant le Tchad au Nigeria.


Coopération Tchad-Banque mondiale : Le Ministre Amir Idriss Kourda accélère les projets de connectivité régionale


 

Le secteur des infrastructures tchadiennes franchit une nouvelle étape dans sa modernisation. Le Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien Routier, M. Amir Idriss Kourda, a reçu M. Franz Dress-Gross, Directeur régional de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Cette rencontre marque la volonté mutuelle de transformer le Tchad, pays enclavé, en un véritable carrefour d'échanges régionaux.




Un bilan satisfaisant et des engagements réaffirmés


La délégation de la Banque mondiale a tenu à saluer la solidité du partenariat avec le gouvernement tchadien. L'institution a réitéré son soutien financier et technique pour :

  • L'achèvement des ouvrages en cours : Garantir que les projets actuels ne subissent pas de retards techniques ou budgétaires.

  • La qualité des travaux : Maintenir les standards internationaux de durabilité.



Le Ministre Kourda a, de son côté, rappelé sa vision d'une « efficacité opérationnelle », exigeant des résultats concrets et rapides sur le terrain pour répondre aux attentes des populations.





Le projet Tchad-Nigeria : Un levier d'intégration majeur


L'annonce phare de cette audience est sans doute la détermination du Ministre à mobiliser de nouveaux financements pour le projet de connectivité Tchad-Nigeria. Ce corridor est perçu comme un moteur de croissance capable de :

  1. Réduire drastiquement les coûts de transport pour les marchandises.

  2. Favoriser l'accès aux ports nigérians.

  3. Stimuler l'intégration économique au sein de la zone CEMAC et de la CEDEAO.





Orientations stratégiques du Ministère


Pour optimiser cette coopération, le Ministre a édicté des orientations précises :

  • Suivi rigoureux : Mise en place d'un mécanisme de reporting efficace pour chaque étape des projets.

  • Ciblage des priorités : Se concentrer sur les tronçons qui ont le plus fort impact sur le désenclavement intérieur et extérieur.



    Cette nouvelle dynamique de coopération entre N'Djaména et l'institution de Bretton Woods confirme que le désenclavement est plus que jamais la pierre angulaire de la stratégie de développement portée par le Chef de l'État et mise en œuvre par le Ministre Amir Idriss Kourda.

     

Peter Kum
