Active Cases: 2 New Case: 0 New Tests: 25 Recovered: 9 Death: 1 Total Confirmed: 12 Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-gambia-covid19-update–1-may-2020?lang=en

