Coronavirus - Rwanda : Update — 28 Avril 2020

Cas 212 (5 nouveaux) Testés 1,505 aujourd'hui Rétablis : 95 (2 nouveaux) Décès : 0 Cas actifs 117

Ceci reflète une augmentation du nombre de cas de conducteurs de camions transfrontaliers ainsi que leurs assistants. Tous les cas actifs ont été mis en isolement et sont dans un état stable.

Les mesures de prévention annoncées par le Gouvernement du Rwanda doivent être rigoureusement respectées, en particulier laver les mains régulièrement et rester chez soi. De plus, les masques doivent être portés en public et dans les résidences multifamiliales.

Dissimuler des informations pertinentes pour le pistage des contacts, ou les symptômes du Covid-19, met en péril la sécurité publique et sera puni conformément aux lois applicables.

Les principaux symptômes du coronavirus sont la toux sèche, l'essoufflement et la fièvre. Une évaluation automatisée des symptômes est disponible via le .114#. Les symptômes peuvent également être signalés à un professionnel de la santé ou comme suit : Téléphone 114 (numéro gratuit) WhatsApp +250 788 20 20 80 Email : callcenter@rbc.gov.rw

Continuons à coopérer dans notre lutte contre cette pandémie.