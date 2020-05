Coronavirus - Tchad : La France soutient la Mairie de N’Djaména dans la lutte contre le COVID-19

L’Ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery et le Directeur de l’Agence Française de Développement, Olivier Cador, ont remis ce 11 mai 2020 au Maire de N’Djaména, Saleh Abdel Aziz Damane, un lot de 835 dispositifs de lavage de mains. Ces équipements seront installés dans plusieurs lieux fréquentés par la population de la capitale, à savoir dans les mairies d’arrondissement, dans les maisons de quartiers, à l’entrée des marchés, dans les centres d’accueil des jeunes et près des bornes fontaines.

Ces équipements ont été acquis dans le cadre du Projet Santé Urbaine à N’Djaména (PSUN) financé par l’Agence Française de Développement (AFD). Ils soutiendront la Mairie dans la mise en œuvre de son plan de lutte contre le COVID-19.

Les fonds de ce projet ont déjà été utilisés pour nettoyer plusieurs dépotoirs d’ordures ménagères dans les 3ème, 4ème, 5ème et 6ème arrondissements de la capitale ainsi que pour désinfecter plusieurs lieux publics lors de quatre journées de salubrité organisées récemment par la Mairie de N’Djaména. Dans le cadre de ces travaux d’assainissement, près de 5000 m3 d’ordures ont déjà été ramassés et évacués et plusieurs marchés de la capitale ont été désinfectés. Les travaux se poursuivent dans les autres arrondissements grâce aux services techniques de la voirie. La Mairie de N’Djaména procédera prochainement à d’autres acquisitions urgentes. Les fonds du projet ont également permis d’organiser plusieurs campagnes de sensibilisation et de prévention dans les quartiers.

Après être revenu sur « la relation de grande proximité qu’entretient l’AFD et plus largement la France avec la mairie de N’Djamena », l’Ambassadeur de France a insisté sur l’importance du respect des gestes barrière afin d’endiguer le virus, parmi lesquels figure le lavage des mains avec de l’eau et du savon. Il est également revenu sur les mobilisations de la France et de l’Union européenne auprès des autorités tchadiennes dans la lutte contre le COVID-19.

Le Maire de la Ville a vivement remercié l’AFD et la France pour cette remise d’équipements, destinée aux personnes les plus vulnérables.

Au total, 65 millions de francs CFA seront dédiés à la lutte contre le COVID-19 dans le cadre du PSUN et sur financement français. La France, à travers l’AFD, apportera très prochainement une importante aide financière pour soutenir le plan national de riposte au COVID-19. Cette contribution française abondera le Fonds spécial de lutte contre le COVID-19 mis en place par les autorités tchadiennes et destiné à financer les acquisitions d’équipements pour les différents services et infrastructures sanitaires luttant contre la contamination et traitant les malades.

