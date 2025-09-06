Tchad : l’écrivain Allafi Senghor présente son essai "Africain debout pour notre continent" à Sarh

Devant un public composé d’intellectuels, d’étudiants, de personnalités culturelles et de passionnés de lecture, l’auteur a dévoilé son livre intitulé « Africain debout pour notre continent », paru aux Éditions Phalenteres. La cérémonie a donné lieu à des interventions et des échanges riches autour du contenu de l’ouvrage.



Préfacé par Dobian Assngar, ce livre de 56 pages, structuré en 10 chapitres, ne se limite pas à un simple appel à l’unité. L’auteur y aborde des thématiques essentielles telles que le développement socio-économique de l’Afrique, la justice, la valorisation de la main-d’œuvre des jeunes Africains et la nécessité d’éviter l’exil forcé de la jeunesse vers d’autres continents.



Présent à la cérémonie, Dr Modé Israël a salué le courage intellectuel de l’auteur et la pertinence de son message, tout en soulevant quelques points de réflexion qui témoignent de la richesse du débat suscité par cet essai.



À travers cette présentation, Allafi Senghor a voulu transmettre un message clair : « L’Afrique doit croire en ses propres valeurs, s’appuyer sur sa jeunesse et renforcer sa responsabilité collective pour bâtir un avenir digne et indépendant. »