Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Tchad : l’écrivain Allafi Senghor présente son essai "Africain debout pour notre continent" à Sarh


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 6 Septembre 2025


​Le Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye de Sarh a servi de cadre, le vendredi 5 septembre 2025, à la cérémonie de présentation et de dédicace du nouvel ouvrage de l’écrivain Allafi Senghor. Cet essai invite les Africains à réfléchir sur leur avenir et à se mobiliser pour bâtir un continent plus uni et prospère.


Tchad : l’écrivain Allafi Senghor présente son essai "Africain debout pour notre continent" à Sarh
Devant un public composé d’intellectuels, d’étudiants, de personnalités culturelles et de passionnés de lecture, l’auteur a dévoilé son livre intitulé « Africain debout pour notre continent », paru aux Éditions Phalenteres. La cérémonie a donné lieu à des interventions et des échanges riches autour du contenu de l’ouvrage.

Préfacé par Dobian Assngar, ce livre de 56 pages, structuré en 10 chapitres, ne se limite pas à un simple appel à l’unité. L’auteur y aborde des thématiques essentielles telles que le développement socio-économique de l’Afrique, la justice, la valorisation de la main-d’œuvre des jeunes Africains et la nécessité d’éviter l’exil forcé de la jeunesse vers d’autres continents.

Présent à la cérémonie, Dr Modé Israël a salué le courage intellectuel de l’auteur et la pertinence de son message, tout en soulevant quelques points de réflexion qui témoignent de la richesse du débat suscité par cet essai.

À travers cette présentation, Allafi Senghor a voulu transmettre un message clair : « L’Afrique doit croire en ses propres valeurs, s’appuyer sur sa jeunesse et renforcer sa responsabilité collective pour bâtir un avenir digne et indépendant. »


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/09/2025

Tchad : Les autorités de Sarh expliquent l'interdiction des parades d'initiés

Tchad : Les autorités de Sarh expliquent l'interdiction des parades d'initiés

Tchad : Le ministre de la Sécurité publique a assisté au match des Sao Tchad : Le ministre de la Sécurité publique a assisté au match des Sao 05/09/2025

Populaires

Diplomatie : Le Tchad ferme des ambassades et ouvre un consulat à Kigali

05/09/2025

Coopération Tchad-Allemagne : des projets énergétiques à Kélo et Pala

05/09/2025

La RDC veut transformer ses ressources critiques en moteur d’industrialisation

05/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter