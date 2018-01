Corpo Técnico do Fundo Monetário Internacional conclui visita à Guiné-Bissau

Uma equipa do Fundo Monetário Internacional (FMI), liderada por Tobias Rasmussen, visitou a Guiné-Bissau de 17 a 23 de Janeiro de 2018, a fim de apreciar o projecto de orçamento para 2018, aquilatar das implicações orçamentais e em sede de dívida, do previsto recrudescimento dos investimentos infraestruturais, assim como trocar impressões sobre as recentes evoluções […]

