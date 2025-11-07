Alwihda Info
AFRIQUE

Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria : 202 victimes de traite humaine secourues lors de l'« Opération Djembe »


8 Novembre 2025


Une opération de police coordonnée, nommée « Opération Djembe », a permis le démantèlement de groupes criminels organisés en Afrique de l'Ouest et le sauvetage de nombreuses victimes.


Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria : 202 victimes de traite humaine secourues lors de l'« Opération Djembe »


  Cette opération, menée par les forces de l'ordre en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Nigeria, a été coordonnée par INTERPOL et l'AFRIPOL.

 

Résultat de l'Opération Djembe

 
L'intervention ciblait des groupes impliqués dans un large éventail d'activités criminelles, notamment le trafic de drogue, la traite d'êtres humains, l'extorsion, le blanchiment d'argent et la cybercriminalité.

 
Le bilan de l'opération est le suivant :
  • Arrestations : 204 arrestations au total, dont 71 membres présumés de groupes du crime organisé ouest-africain.
  • Victimes Secourues : 202 victimes de traite d'êtres humains ont été secourues.
  • Migrants : 22 migrants clandestins ont été identifiés.
  • Saisies :
    • 58 kg de drogues illicites saisis.
    • 71 véhicules confisqués.
L'opération démontre l'efficacité de la coopération internationale et régionale pour lutter contre la criminalité transnationale en Afrique de l'Ouest.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


