Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria : 202 victimes de traite humaine secourues lors de l'« Opération Djembe »

Résultat de l'Opération Djembe

Cette opération, menée par les forces de l'ordre en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Nigeria, a été coordonnée par INTERPOL et l'AFRIPOL.L'intervention ciblait des groupes impliqués dans un large éventail d'activités criminelles, notamment le trafic de drogue, la traite d'êtres humains, l'extorsion, le blanchiment d'argent et la cybercriminalité.Le bilan de l'opération est le suivant :L'opération démontre l'efficacité de la coopération internationale et régionale pour lutter contre la criminalité transnationale en Afrique de l'Ouest.