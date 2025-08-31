Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Côte d'Ivoire : Une stratégie nationale pour la propriété intellectuelle


Alwihda Info | Par - 1 Septembre 2025


La Côte d'Ivoire a validé une stratégie nationale de la propriété intellectuelle lors d'un atelier qui s'est tenu les 28 et 29 août 2025 à Abidjan. Cette initiative vise à faire de l'innovation et de la créativité un moteur de la compétitivité et de l'industrialisation du pays.


Côte d'Ivoire : Une stratégie nationale pour la propriété intellectuelle


  Selon le représentant du ministre du Commerce et de l'Industrie, Mathurin Bombo, cette stratégie est un outil essentiel pour :
  • Protéger les inventions et les savoirs locaux.
  • Accompagner la créativité locale.
  • Encourager l'entrepreneuriat innovant.
  • Renforcer la compétitivité de l'économie ivoirienne.
Le directeur général de l'Office Ivoirien de la propriété intellectuelle (OIPI), Dr Koffi Paul Assandé, a souligné l'urgence de valoriser la créativité ivoirienne dans un environnement économique en constante évolution. De son côté, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a salué les progrès accomplis et a réaffirmé son soutien au processus. Cet atelier a réuni près de 70 experts mobilisés pour doter le pays d'un cadre stratégique à la hauteur de ses ambitions de développement.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 31/08/2025

Tchad : Restitution du séminaire sur la décentralisation à Bol

Tchad : Restitution du séminaire sur la décentralisation à Bol

Tchad : Des femmes du Moyen-Chari transforment le karité en opportunité économique Tchad : Des femmes du Moyen-Chari transforment le karité en opportunité économique 31/08/2025

Populaires

Pluie torrentielle à Mao : L’École Moto menacée par un Ravin

31/08/2025

Tchad : Sarh accueille l'Assemblée nationale des anciens jécistes

31/08/2025

ENNEDI-EST : Le Président de la République offre 5 000 sacs de céréales aux réfugiés et aux communautés hôtes de Kariari

31/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter