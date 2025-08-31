Côte d'Ivoire : Une stratégie nationale pour la propriété intellectuelle

Protéger les inventions et les savoirs locaux.

et les savoirs locaux. Accompagner la créativité locale .

. Encourager l'entrepreneuriat innovant .

. Renforcer la compétitivité de l'économie ivoirienne.

Selon le représentant du ministre du Commerce et de l'Industrie, Mathurin Bombo, cette stratégie est un outil essentiel pour :Le directeur général de l'Office Ivoirien de la propriété intellectuelle (OIPI), Dr Koffi Paul Assandé, a souligné l'urgence de valoriser la créativité ivoirienne dans un environnement économique en constante évolution. De son côté, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a salué les progrès accomplis et a réaffirmé son soutien au processus. Cet atelier a réuni près de 70 experts mobilisés pour doter le pays d'un cadre stratégique à la hauteur de ses ambitions de développement.