Côte d'Ivoire : initiative novatrice pour protéger les enfants dans les communautés productrices de cacao

Une initiative novatrice réunissant des institutions, le secteur privé et la société civile pour protéger les enfants et les adolescents vivant dans les communautés agricoles de cacao en Côte d'Ivoire.



C'est le cœur d'un nouveau partenariat multipartite entre la Coopération italienne, Save the Children et Ferrero, avec des actions prévues dans la région du Haut Sassandra et le district des Montagnes. Le projet, qui se poursuivra jusqu'en 2030, repose un programme pilote lancé par Save the Children en 2017 avec le soutien de Ferrero, qui continuera à cofinancer l'initiative dans le cadre d'une approche de partenariat public-privé.



Le projet bénéficiera d'un financement fourni par la Coopération italienne, à la suite d'une procédure de sélection compétitive gérée par l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS). Après le processus de sélection, le projet a été officiellement présenté à Abidjan lors de la mission de mai 2025 du système de coopération italienne en Afrique de l'Ouest, dirigée par Stefano Gatti, Directeur général de la coopération au développement.



Grâce au nouveau financement accordé par l'AICS et au soutien renouvelé de Ferrero, le programme bénéficiera d'un financement total de près de 20 millions d'euros. Le programme vise à renforcer la protection de l'enfance et le respect des droits des enfants dans les communautés productrices de cacao.



Il mettra en œuvre une série d'actions pour réduire les risques et s'attaquer aux causes profondes du travail des enfants, qui sont étroitement liées à la vulnérabilité socio-économique. L'initiative adopte une approche globale, impliquant les gouvernements et les institutions, la société civile et les acteurs privés.



En favorisant des communautés résilientes et économiquement durables, le projet crée les conditions nécessaires pour protéger les enfants en garantissant l'accès à l'éducation et aux soins de santé de base, en améliorant les systèmes d'enregistrement des naissances, en sécurisant les moyens de subsistance et la nutrition, en autonomisant les communautés et les entreprises dirigées par des femmes, et en luttant contre le travail des enfants.



La véritable innovation de cette initiative réside dans son approche intégrée et systémique, à la fois sur le terrain, en connectant les communautés, les familles, les fournisseurs et les gouvernements locaux, et au niveau de la durabilité économique grâce à la mobilisation de financements institutionnels et privés pour permettre un changement structurel à long terme.



Travailler au sein de la chaîne d'approvisionnement du cacao aux côtés de partenaires d'entreprise et de fournisseurs locaux, qui sont directement impliqués dès la phase de conception initiale, génère une puissante synergie entre les expertises des secteur public et privé. Cela amplifie l'impact bien au-delà de l'investissement initial, transformant progressivement les meilleures pratiques en politiques publiques.



De plus, les mesures de protection de l'enfance sont intégrées dans les opérations de la chaîne d'approvisionnement, garantissant que les interventions atteignent les enfants les plus vulnérables, favorisent la durabilité à long terme et peuvent être reproduites à grande échelle. L'initiative s'appuie également sur des indicateurs de performance et des systèmes d'évaluation pour garantir des résultats tangibles et durables.