Côte d’Ivoire : le président de la République préside la commémoration de l’indépendance à Bouaké

Le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a présidé à Bouaké, dans le Centre du pays, la commémoration du 65ème anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le jeudi 07 août 2025, sur le Boulevard Reine Pokou, près du stade de la paix.



Après avoir reçu les honneurs militaires, Alassane Ouattara a pris un bain de foule à bord de son Command Car. Pendant plus de deux heures et demie, le défilé pédestre majestueux des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), notamment la gendarmerie, la marine, la police, les douanes, les sapeurs-pompiers, les eaux et forêts, la garde pénitentiaire, l'armée de terre, les Forces spéciales et la Garde républicaine, etc., et la parade motorisée de ces FDS ayant mobilisé 550 engins et véhicules blindés, ont arraché une salve d'applaudissements à une foule compacte.



Cette célébration qui a enregistré la participation au défilé de trois troupes étrangères, précisément l'armée des États-Unis, de la France et du Maroc, a été également marquée par la présence du président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema et de son épouse, du Premier ministre guinéen Mamadou Oury Bah, représentant le chef de l'État Mamadi Doumbouya, du Premier ministre Robert Beugré Mambé et de nombreuses personnalités.



L'édition 2025 de la fête de l'indépendance, placée sous le thème : "Forces de défense et de sécurité : gardiennes de l'espérance et de la fraternité ", a été marquée par quelques innovations avec une fresque chorégraphique et une journée découverte des engins roulants ayant servi au défilé militaire.



Pour rappel, dans son message à la nation, le 06 août 2025, le président de la République, Alassane Ouattara, avait expliqué que le choix de Bouaké était "hautement symbolique": "Bouaké est une ville au cœur de notre histoire récente, Bouaké une ville de douleurs passées, mais surtout de renaissance, de rassemblement et de fraternité retrouvée. C'est donc toute la Côte d'Ivoire rassemblée qui revient à Bouaké pour saluer son rôle, sa résilience".



Par ailleurs, la dernière fois que Bouaké a accueilli une fête de l'indépendance, c'était en 1964. Il y a donc 61 ans.