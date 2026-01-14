Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Crise anglophone au Cameroun : 12 civils exécutés dans une expédition punitive sanglante


Alwihda Info | Par - 15 Janvier 2026


NDU (Nord-Ouest) – Le mouvement séparatiste a frappé la communauté Mbororo avec une barbarie inouïe ce mercredi matin. En réponse à des opérations militaires passées, des rebelles ont ciblé des familles, pillé des biens et incendié des habitations, plongeant la localité dans le deuil et l'effroi.


Crise anglophone au Cameroun : 12 civils exécutés dans une expédition punitive sanglante


 

Le mécanisme d'une vendetta barbare


Le massacre de Ndu n'est pas un incident isolé, mais le résultat d'un cycle de vengeance lié au conflit anglophone :

  • L'élément déclencheur : Il y a deux semaines, une opération de l'armée camerounaise avait permis de neutraliser une dizaine de séparatistes.

  • Le prétexte de la stigmatisation : La diffusion de vidéos montrant des membres de la communauté Mbororo (éleveurs nomades) aux côtés des forces régulières a servi de justification aux rebelles pour désigner cette communauté comme une cible.

  • Le bilan : 12 personnes sommairement exécutées, des maisons réduites en cendres et des pillages systématiques.





Une urgence humanitaire et sécuritaire

 

Les victimes ont été portées en terre le jour même, conformément aux rites de la foi musulmane, dans une atmosphère de douleur et de tension extrême. Le risque majeur réside désormais dans la réaction en chaîne :
 

  1. Risque de représailles : La crainte d'une contre-attaque des milices ou membres de la communauté Mbororo est réelle, ce qui pourrait embraser davantage la commune de Ndu.

  2. Protection des civils : Ce massacre pose une nouvelle fois la question de la protection des minorités et des civils dans les zones de conflit où les lignes entre combattants et non-combattants sont délibérément brouillées par les insurgés.



 

L'appel à la désescalade


Face à ce que certains appellent désormais "l'enfer" du Nord-Ouest, la priorité absolue doit être la sécurisation des zones vulnérables pour empêcher le cycle des vendettas. La neutralisation des groupes armés est une nécessité régalienne, mais elle doit s'accompagner d'une protection rigoureuse des civils pour éviter que des innocents ne paient le prix des succès militaires.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 14/01/2026

Tchad : au Ouaddaï, une formation pour accélérer la vaccination des enfants zéro-dose

Tchad : au Ouaddaï, une formation pour accélérer la vaccination des enfants zéro-dose

Tchad : à N’Djamena, un litige de 5 millions de FCFA mène un gérant en détention Tchad : à N’Djamena, un litige de 5 millions de FCFA mène un gérant en détention 14/01/2026

Populaires

Tchad : "La situation est désormais sous contrôle" à Korbol, assure le CEMGA

14/01/2026

Tchad : l'armée annonce 3 morts et 10 blessés dans ses rangs suite à l'accrochage à Korbol

14/01/2026

Tchad : une bailleresse insolite et exigeante à Walia

14/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 14/01/2026 - Achta Mahamat

Tchad : l’amour aujourd’hui, engagement ou consommation ?

Tchad : l’amour aujourd’hui, engagement ou consommation ?

La transition énergétique africaine offre des opportunités La transition énergétique africaine offre des opportunités 13/01/2026 - NJ Ayuk

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter