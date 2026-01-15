Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Crise des réfugiés au Tchad : Le cri d'alarme du Haut-Commissaire Barham Ahmed Salih depuis la frontière d'Adré


Alwihda Info | Par - 16 Janvier 2026


En visite dans l'est du pays aux côtés de membres du gouvernement tchadien, le patron du HCR a qualifié la frontière avec le Soudan de « ligne entre la vie et la mort ». Face à l'afflux de plus de 900 000 réfugiés, l'ONU appelle à une aide d'urgence et à des solutions durables pour une région à bout de souffle.


Crise des réfugiés au Tchad : Le cri d'alarme du Haut-Commissaire Barham Ahmed Salih depuis la frontière d'Adré



 

Les mots sont forts, à la mesure de la tragédie qui se joue dans l’est du Tchad. Ce jeudi, Barham Ahmed Salih, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, s'est rendu au poste frontière d’Adré, épicentre de l’une des crises humanitaires les plus graves au monde.




« Entre la vie et la mort »


Depuis le début du conflit au Soudan en avril 2023, le Tchad est devenu le principal sanctuaire pour les civils fuyant les violences. À Adré, le Haut-Commissaire a rencontré des familles marquées par des traumatismes indicibles. « Je suis ici parce que cette frontière marque la ligne entre la vie et la mort pour des milliers de personnes », a-t-il déclaré, saluant l'exceptionnelle générosité du peuple tchadien.



Avec plus de 900 000 nouveaux arrivants, le pays accueille désormais l'une des plus grandes populations de réfugiés au monde, alors même que ses propres ressources sont limitées.




Une mission de terrain avec le Gouvernement


Pour cette tournée de sensibilisation, le Haut-Commissaire était accompagné de deux figures clés de l'exécutif tchadien :

  • Mme Zara Mahamat Issa, Ministre de l'Action sociale et des Affaires humanitaires.

  • Mme Fatima Haram Acyl, Ministre déléguée aux Finances et à la Planification.



La délégation s'est rendue à Abéché, Farchana et Iriba. L'objectif était double : évaluer les besoins d'urgence (nourriture, soins, abris) et observer les mécanismes de cohabitation entre les réfugiés et les communautés hôtes qui partagent des ressources de plus en plus rares.




Au-delà de l'urgence : l'autonomie par le développement


Barham Ahmed Salih a insisté sur le fait que l'aide humanitaire classique ne suffit plus. Il plaide pour une réponse durable axée sur l'autonomie, citant plusieurs exemples prometteurs observés sur le terrain :

  1. Le maraîchage : Permettre aux réfugiés de produire leur propre nourriture tout en alimentant les marchés locaux.

  2. L'éducation connectée : Le déploiement de centres d'apprentissage numérique pour garantir un avenir aux milliers d'enfants soudanais déscolarisés.

  3. L'intégration locale : Renforcer les services publics (santé, eau) dont bénéficient à la fois les réfugiés et les Tchadiens.




Le Haut-Commissaire a conclu sa visite par un appel pressant à la communauté internationale pour que le Tchad, pilier de la stabilité régionale, ne soit pas laissé seul face à ce défi humanitaire colossal.





 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/01/2026

Tchad : Pourquoi se séparer tant que deux cœurs s’aiment encore ?

Tchad : Pourquoi se séparer tant que deux cœurs s’aiment encore ?

Tchad : petits prix, grandes joies, l’orange fait son grand retour sur les étals Tchad : petits prix, grandes joies, l’orange fait son grand retour sur les étals 15/01/2026

Populaires

Portrait : Hafiz Abdelkerim Kourda, un parcours dédié à l’éducation tchadienne

15/01/2026

Tchad : ouverture des travaux de la 13ème revue annuelle du programme national d’éradication du ver de Guinée

15/01/2026

Tchad : au Borkou, une mission du PRAPS et de l’ANATS pour enrôler les éleveurs pasteurs

15/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 14/01/2026 - Achta Mahamat

Tchad : l’amour aujourd’hui, engagement ou consommation ?

Tchad : l’amour aujourd’hui, engagement ou consommation ?

La transition énergétique africaine offre des opportunités La transition énergétique africaine offre des opportunités 13/01/2026 - NJ Ayuk

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter