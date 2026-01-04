Crise diplomatique : Le Niger expulse le Premier conseiller du Bénin par « réciprocité »

Le bras de fer diplomatique entre les deux voisins ouest-africains s'intensifie en ce début d'année 2026. Par un communiqué officiel daté du 1er janvier, le ministère nigérien des Affaires étrangères a annoncé l'expulsion de M. Seidou Imourana, Premier conseiller à l'ambassade du Bénin à Niamey.











Le principe de réciprocité invoqué



Cette décision n'est pas isolée. Le ministère nigérien a explicitement invoqué le « principe de réciprocité » pour justifier cette mesure. Cet acte confirme de manière implicite que des diplomates nigériens en poste au Bénin ont été préalablement expulsés par les autorités de Cotonou, bien que les détails de ces premières expulsions soient restés plus discrets.







M. Seidou Imourana s'est vu intimer l'ordre de quitter le Niger dans un délai de 48 heures à compter de la signature de l'acte, soit une échéance fixée au 3 janvier 2026.











Vers une rupture totale ?



La réponse du Bénin ne s'est pas fait attendre. Dans une décision radicale, les autorités béninoises ont annoncé la suspension des activités de leur ambassade à Niamey, à compter du 5 janvier 2026 et ce, jusqu'à nouvel ordre.



Un climat régional délétère

Cet incident survient dans un contexte de tensions persistantes depuis les événements politiques de 2023 au Niger. La fermeture annoncée de l'ambassade du Bénin marque un point de rupture symbolique fort, laissant craindre une paralysie prolongée de la coopération bilatérale, notamment sur les questions frontalières et économiques cruciales pour les deux nations.

