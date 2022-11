Culture : Air9 Garandi propulse la musique tchadienne dans les playlists et vise grand

Le metteur en scène de l'émission "Music_promo" affirme qu'à travers ce qu'il fait, aujourd'hui la musique tchadienne est toujours omniprésente dans les playlists. "À chaque fois, je fais découvrir à l'auditoire des nouveaux talents qui naissent et qui émergent dans le domaine de la musique", dit-il.



Air9 Garandi indique que sa vision consiste d'une part à mettre en exergue la musique tchadienne dans toute sa splendeur, allant des artistes confirmés aux jeunes talents, et d'autre part à l'imposer afin que le public consomme localement. Beaucoup apprécient l'émission qui est devenue une référence au Tchad. C'est grâce à cela que le ministère de la Culture, de la Promotion et de la Diversité a décerné en 2022 une attestation de reconnaissance pour la volonté de Air9 Garandi à apporter un plus à la culture tchadienne.



Au vu de ces exploits, Air9 Garandi a prévu d'apporter une innovation à l'émission, celle de la réaliser en version télévisée pour la rendre encore plus vivante.



Étant aussi digitale, les tchadiens de la diaspora peuvent aussi venir checker l'émission sur YouTube, histoire d'être au parfum des actualités culturelles du pays. Cela leur permettra de connaître les chansons des artistes en temps réel. Le lien YouTube de l’émission "Music_promo" est https://youtube.com/channel/UCvExlUnRYR4XU25NCUD3zJw.