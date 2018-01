Darfour : le Conseil de sécurité réclame une reconfiguration de la MINUAD avant le 1er juin

Le Conseil de sécurité a souscrit mercredi à la recommandation de la Présidente de la Commission de l'Union africaine (UA) et du Secrétaire général de l'ONU, qui ont souhaité qu'avant la prorogation du mandat de l'Opération de l'Union africaine et des Nations Unies au Darfour (MINUAD), en juin 2018, soit envisagé un « nouveau concept de mission dans lequel les priorités seraient mises à jour » en fonction des tendances récentes et de l'évolution de la situation sur le terrain.Source : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=40...