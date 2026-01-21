









INTERNATIONAL Davos 2026 : les dirigeants du monde se réunissent pour des discussions qui marqueront leur époque

Alwihda Info | Par Dr Florence Omisakin, journaliste indépendante et humanitaire - 21 Janvier 2026



Du 19 au 23 janvier 2026, l'attention du monde entier est tournée à nouveau vers Davos, en Suisse, où le Forum économique mondial tient sa 56ème réunion annuelle sous le thème « Un esprit de dialogue ».

Dans un contexte de fragmentation géopolitique particulière, d'incertitude économique, de bouleversements technologiques et d'accélération des risques climatiques, cette réunion intervient à un moment charnière pour la coopération internationale.



Cette année, Davos 2026 réunira des dirigeants issus des secteurs public, privé, de la société civile, de la science et de la culture afin d'aborder les questions déterminantes de notre époque. L'objectif principal de Davos 2026 est de réaffirmer le dialogue non pas comme une simple formalité diplomatique, mais comme un instrument essentiel pour rétablir la confiance, appréhender la complexité et bâtir un avenir mondial plus résilient.



Plus qu'une conférence, cette réunion annuelle s'inscrit dans la tradition du Forum, forte de cinq décennies d'existence, de rassembler des décideurs de tous horizons géographiques et idéologiques pour un échange franc, la remise en question des idées reçues et la mise en œuvre d'actions collectives.



Un esprit de dialogue dans un monde fracturé

Le thème de la 56ème réunion annuelle, « Un esprit de dialogue », témoigne d’un sentiment d’urgence et d’une détermination sans faille. Face à l’intensification des tensions géopolitiques et aux actions militaires menées par certains pays, qui mettent à rude épreuve le droit international, le besoin d’un engagement ouvert et constructif n’a jamais été aussi criant.



Le Forum décrit cet esprit comme une attitude fondée sur l’ouverture, la coopération et la volonté d’écouter par-delà les différences. Dans un monde de plus en plus marqué par la polarisation et les récits concurrents, le dialogue devient non seulement souhaitable, mais essentiel au maintien de la paix, de la prospérité et du progrès partagé.



Davos 2026 compte parmi les éditions les plus importantes de l’histoire du Forum. La réunion rassemble près de 3 000 participants, dont près de 65 chefs d’État et de gouvernement, des dirigeants d’organisations internationales majeures, près de 850 chefs d’entreprise et des représentants du monde universitaire, de la société civile et des médias.



Dans ce contexte, la réunion annuelle sert à la fois de diagnostic et de plate-forme d’action, permettant aux dirigeants d’affronter les risques communs, tout en identifiant les opportunités de coopération. Le Forum a également renforcé son engagement en faveur de la transparence et de la participation du public, avec une diffusion en direct étendue, une expérience médiatique numérique complète et plus de 400 journalistes couvrant les discussions tout au long de la semaine.



Les cinq piliers qui façonneront Davos 2026

Le programme de la 56ème réunion annuelle s’articule autour de cinq défis mondiaux interdépendants qui définissent le paysage politique et économique actuel.



1. La coopération dans un monde conflictuel

L’érosion de la confiance entre les nations, le remaniement des alliances et la résurgence de la compétition géopolitique exercent une pression sans précédent sur le multilatéralisme. Les principes établis de longue date en matière de sécurité, de commerce et de gouvernance sont réexaminés, tandis que de nouvelles lignes de fracture continuent d’apparaître. Les discussions relatives à ce pilier exploreront comment la coopération peut être reconstruite à une époque marquée par la rivalité et l’incertitude. Les dirigeants examineront de nouveaux modèles de diplomatie, de collaboration régionale et de gouvernance mondiale qui reflètent les réalités d’aujourd’hui plutôt que les institutions d’hier.



2. Libérer de nouvelles sources de croissance

Face au ralentissement de la croissance mondiale, et à l'affaiblissement des moteurs traditionnels de l'expansion, l'innovation, la productivité et le capital humain sont désormais considérés comme les leviers de la prospérité future. Davos 2026 examinera comment les progrès technologiques, notamment l'intelligence artificielle générative, peuvent générer de la valeur économique, tout en évitant les risques systémiques.



Si l'IA a le potentiel d'ajouter des milliers de milliards de dollars au PIB mondial, des inquiétudes persistent quant à la concentration des marchés, aux déplacements de main-d'œuvre et aux bulles spéculatives. Les dirigeants aborderont également la question de savoir comment les économies émergentes et avancées peuvent favoriser une croissance durable, malgré l'évolution des chaînes d'approvisionnement, les changements démographiques et le resserrement des conditions financières.



3. Investir dans le capital humain

L’un des défis majeurs de la prochaine décennie est la transformation du travail. Selon le rapport « L’avenir du travail 2025 » du Forum économique mondial, un emploi sur quatre devrait évoluer d’ici 2030, et près de 40 % des compétences actuelles deviendront obsolètes. Les mutations technologiques, les transitions démographiques et l’économie verte remodèlent rapidement les marchés du travail.

Face à cette situation, Davos 2026 met l’accent sur la requalification professionnelle, la résilience de la main-d’œuvre et la création d’emplois inclusifs. La collaboration public-privé est au cœur de ce programme. Les discussions portent sur la manière dont les gouvernements, les entreprises et les établissements d’enseignement peuvent préparer les sociétés aux emplois de demain, tout en veillant à ce qu’aucune communauté ne soit laissée pour compte.



4. Déployer l'innovation de manière responsable

L'innovation est au cœur de la transformation économique moderne, mais ses avantages ne sont pas automatiquement équitables ni sans risque. Avec la convergence de l'intelligence artificielle, de l'informatique quantique, de la biologie synthétique et des technologies de pointe, le rythme du changement s'accélère au-delà des cadres réglementaires traditionnels.



Cette réunion explorera comment les technologies émergentes peuvent être déployées à grande échelle de manière responsable, en conciliant rapidité, éthique, inclusion et responsabilité. Les participants examineront également comment l'innovation peut être mise au service de la résolution de problèmes concrets, de l'accès aux soins de santé à l'adaptation au changement climatique et à la sécurité énergétique.



5. Bâtir la prospérité dans le respect des limites planétaires

La durabilité environnementale est un impératif majeur de cette décennie. La perte de biodiversité affecte aujourd'hui plus de 75 % des terres émergées, engendrant des risques écologiques et économiques considérables. Davos 2026 entend mettre en lumière les opportunités offertes par la transition vers des modèles économiques circulaires et respectueux de l'environnement.



Les études du Forum suggèrent qu'une telle transition pourrait générer jusqu'à 10 000 milliards de dollars de valeur économique annuelle d'ici 2030. Les dirigeants examineront comment les gouvernements et les entreprises peuvent accélérer l'action climatique, déployer à grande échelle des solutions d'énergie propre et concilier croissance économique et responsabilité environnementale. La collaboration public-privé demeure essentielle pour maintenir la dynamique et traduire les engagements en résultats concrets.



Des voix qui façonnent le dialogue mondial

La réunion annuelle de 2026 réunit un panel inédit de dirigeants du monde qui aborderont les défis les plus urgents de la planète. Le président et directeur général du Forum économique mondial, Børge Brende, a déjà donné le ton de la semaine en insistant sur l'urgence du dialogue en cette période d'incertitude.



« Le dialogue n'est pas un luxe en temps d'incertitude ; c'est une nécessité absolue », a-t-il déclaré, soulignant le rôle du Forum comme lieu de rencontre et de confiance. Le président suisse Guy Parmelin et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen accueilleront tous les participants.



Du côté asiatique, le vice-Premier ministre chinois He Lifeng et le Premier ministre qatari Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani devraient prendre la parole. La réunion accueillera également des contributions de dirigeants tels que Donald Trump, président des États-Unis ; Emmanuel Macron, président français ; Friedrich Merz, chancelier fédéral allemand ; Javier Milei, président argentin ; Mark Carney, Premier ministre canadien ; et Prabowo Subianto, président indonésien. Ilham Aliyev, président de la République d'Azerbaïdjan ; Bart De Wever, Premier ministre de Belgique ; Gustavo Petro, président de la Colombie ; Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et plus de 50 autres personnalités, témoignant de la dimension véritablement mondiale de ce rassemblement.



Une plate-forme de dialogue, d’action et de responsabilité

Au-delà des discours et des tables rondes, Davos 2026 se veut une plate-forme de travail. Elle est conçue pour favoriser des échanges francs, faciliter les partenariats intersectoriels et générer des résultats concrets qui dépassent le cadre de la réunion elle-même. L’engagement du Forum en faveur de la transparence se traduit par une programmation publique riche, des retransmissions en direct et une présence numérique active, garantissant ainsi que les débats menés à Davos trouvent un écho bien au-delà de la ville alpine.









