Déclaration du Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, sur la célébration de la journée de la Victoire d’Adoua

Addis Abéba, le 2 mars 2018: Aujourd'hui marque le 122ème anniversaire de la Victoire d'Adoua. Ce fut la première victoire d'un pays africain sur des forces coloniales. Comme tel, cet événement a représenté un tournant dans l'histoire du continent, et a eu une résonance et un impact dans le monde entier. Adoua fut donc non pas seulement une victoire éthiopienne, mais aussi africaine et une victoire pour tous les peuples du monde qui, à l'époque, étaient soumis à la domination coloniale et à la discrimination. Cet épisode leur a instillé davantage de courage et de confiance dans leur lutte pour l'indépendance et la dignité. Adoua est une source de fierté immuable pour tout le continent.

