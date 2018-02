Deux centrales hydroélectriques autorisées au Maroc

En parallèle du congrès des énergies renouvelables “Photovoltaica” à Marrakech, Voltalia (Euronext Paris, ISIN code: FR0011995588) ([www.Voltalia.com](http://www.voltalia.com/)) annonce avoir obtenu des autorisations pour deux projets de centrales hydroéléctriques de 9,8 MW et 7,2 MW au Maroc. Délivrées par le Ministère de l’Energie, les autorisations concernent deux projets de centrales… Read more on https://africa-newsroom.com/press/two-hydropower-plants-authorized-in-morocco?lang=fr

