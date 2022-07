Deux journalistes tchadiens formés en correspondance de guerre en Turquie

Des journalistes du Tchad, d'Éthiopie, de Guinée, du Kenya, du Niger, de Somalie, du Soudan et de la Libye ont participé à la formation de correspondance de guerre pour le continent africain, à la suite du forum Turquie-Afrique qui s'est tenu au mois de mai en Turquie.



La formation de correspondance de guerre qui a durée 12 jours, du 20 juin 2022 au 1er juillet 2022, a été organisée par TİKA en coopération avec le média Andalou Agency (AA) et l'Académie de police dans le but de former les reporters opérationnels qui serviront dans les guerres, les catastrophes et les urgences. Les participants ont pris part à des modules appliqués tels que les techniques de conduite avancées, la survie dans l'eau et les premiers secours.



​Les deux participants tchadiens, Tidjani Moustapha et Nariman Issa Krebis se disent satisfaits et expriment leur gratitude à l'ambassade.