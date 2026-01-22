Alwihda Info
TCHAD

Développement local : Vers un partenariat renforcé entre le CDA de Biltine, la GIZ et l'Union Européenne


Alwihda Info | Par - 23 Janvier 2026


Le département de Biltine se positionne au cœur des priorités de coopération internationale. Ce vendredi 23 janvier 2026, les membres du Comité Départemental d’Action (CDA) ont posé les jalons d'une collaboration structurée avec une délégation conjointe de la GIZ et de l'Union européenne, visant à transformer les contraintes du territoire en opportunités de croissance.


Développement local : Vers un partenariat renforcé entre le CDA de Biltine, la GIZ et l'Union Européenne



 

 Sous la direction de Monsieur Issa, Secrétaire général du département, le Comité Départemental d’Action a franchi une étape cruciale dans la planification de ses activités annuelles. Cette rencontre avec les partenaires européens marque la volonté des autorités locales de professionnaliser la gestion des projets de développement en zone rurale.





Un diagnostic sans complaisance


Le rapporteur général, M. Mahamat Zène Soumaïne, et son adjoint, le Dr Ali Ngambor, ont exposé une vision claire de la situation actuelle du département. L'échange a permis de mettre en lumière les forces du comité, mais aussi les défis logistiques et structurels qui ralentissent son action.





Les secteurs prioritaires pour 2026


Le plan d’action présenté à la délégation conjointe GIZ-UE s'articule autour de secteurs vitaux pour les populations du Wadi-Fira. L'objectif est de passer d'une gestion de crise à une résilience durable. Bien que les détails spécifiques soient en cours de validation, les axes traditionnels de ce type de coopération incluent généralement :

  • La sécurité alimentaire : Soutien aux petits producteurs et gestion des points d'eau.

  • L'accès aux services de base : Renforcement de la santé de proximité et de l'éducation.

  • La gouvernance locale : Formation des membres du CDA pour une meilleure gestion des fonds et des projets.





Un engagement renouvelé des partenaires


La satisfaction affichée par la délégation de la GIZ et de l'Union européenne laisse entrevoir des perspectives concrètes. La mission ne s'est pas contentée d'écouter ; elle a promis des retours axés sur des résultats positifs. Pour le CDA, cette reconnaissance internationale est un gage de crédibilité qui facilitera la mobilisation des ressources nécessaires pour l'année 2026.
 

Cette collaboration s'inscrit dans le cadre plus large du soutien de l'UE à la décentralisation au Tchad, où les comités locaux sont appelés à devenir les véritables moteurs du changement social.

Peter Kum
