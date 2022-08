Dialogue au Tchad : l'UJT encourage les journalistes pour une couverture efficace

Abbas Mahamoud Tahir a rappelé que l'événement est historique, et que les journalistes ne doivent pas manquer le train de l'espoir. Cela consiste à mettre le professionnalisme à travers les plumes, les caméras et surtout les micros au service de la République, tout en respectant scrupuleusement le Code d'éthique et de la déontologie.



Selon le président de l'UJT, en tant que quatrième pouvoir, les journalistes doivent mettre leurs énergies et leur savoir-faire au service de la nation pour faire de ce pays, un Tchad prospère et émergent.



Mahamoud a relevé que l'UJT travaille d'arrache-pied avec le comité d'organisation du dialogue national afin d'accorder une attention particulière aux hommes et femmes des médias, en mettant à leur disposition un cadre idéal pour mener leur travail dans des bonnes conditions.



D'après le président de l'UJT, les représentants des professionnels des médias seront présents en tant que participants aux assises pour défendre les intérêts moraux et matériels des journalistes, ainsi que la liberté de la presse.



L'UJT exhorte tous les acteurs impliqués dans ce processus, surtout les forces de défense et de sécurité, de faciliter aux journalistes l'exercice de leur mission et de leur garantir la protection durant tout le processus.



Abbas Mahamoud Tahir demande aux journalistes accrédités de bien couvrir les assises et de se mettre tous les jours en règle en portant des gilets et des badges confectionnés par le CODNI.