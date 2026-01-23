Alwihda Info
TCHAD

Diplomatie Énergétique : Le Tchad et le Niger consolident leur partenariat stratégique autour du pétrole


Alwihda Info | Par - 24 Janvier 2026


Au lendemain de la formation du nouveau gouvernement nigérien, l’heure est au renforcement des alliances régionales. Son Excellence Abdullahi Abdulkarim Abu Garu, Ambassadeur du Tchad au Niger, a été reçu en audience par le nouveau Ministre du Pétrole, S.E. M. Hamadu Tinnah, pour tracer les contours d'une coopération pétrolière accrue.


Diplomatie Énergétique : Le Tchad et le Niger consolident leur partenariat stratégique autour du pétrole


 

Cette visite de courtoisie, empreinte de fraternité, dépasse le simple protocole diplomatique. Elle intervient à un moment charnière où le Tchad et le Niger, deux acteurs majeurs du bassin sédimentaire sahélien, cherchent à optimiser l'exploitation et le transport de leurs ressources hydrocarbures.




Un secteur de l'énergie au cœur des échanges


Au-delà des félicitations d'usage adressées au nouveau ministre au nom du Chef de l'État tchadien, les discussions ont porté sur des dossiers techniques de haute importance. Le Tchad et le Niger partagent des enjeux communs colossaux :

  • Infrastructures de transport : La question des pipelines transfrontaliers pour l'évacuation du brut vers les marchés internationaux.

  • Raffinage régional : La possibilité de mutualiser les capacités de raffinage pour répondre à la demande croissante en carburant dans la zone de l'AES (Alliance des États du Sahel) et au-delà.

  • Partage d'expertise : La mise en place de cadres d'échanges entre la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT) et la SONIDEP (Niger).




Des liens historiques au service du développement


La réunion, qualifiée de conviviale, a permis de rappeler la durabilité des liens qui unissent N'Djamena et Niamey. Pour les deux nations, l'énergie n'est pas seulement une ressource économique, c'est un levier de souveraineté et de stabilité régionale.





Vers un "Pôle Pétrolier" Sahélien


Cette rencontre préfigure une volonté commune de transformer le Sahel en un pôle énergétique intégré. En consolidant le partenariat Tchad-Niger, les deux pays entendent peser davantage dans les instances énergétiques africaines et internationales, tout en garantissant un développement mutuel durable.
 

L'Ambassadeur a réitéré la disponibilité du Tchad à œuvrer main dans la main avec le ministère nigérien pour que les projets en cours et à venir aboutissent pour le bien-être des deux peuples.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


